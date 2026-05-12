Tối 11/5, diễn viên Thanh Thúy xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu Một thời ta đã yêu để chúc mừng ê-kíp dự án. Chị diện đầm đen ôm dáng với thiết kế lệch vai, được khen sang trọng, đằm thắm.

Diễn viên Thanh Thúy hội ngộ các đồng nghiệp Lê Phương, Dương Cẩm Lynh trên thảm đỏ.

Diễn viên trò chuyện cùng các đồng nghiệp, khán giả. Với chị, đây là dịp để gặp gỡ, hàn huyên cùng mọi người trong giới làm phim.

Hơn nửa tháng qua, Thanh Thúy tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án điện ảnh Trùm Sò của mình và ông xã đạo diễn Đức Thịnh. Phim gia nhập cuộc đua phòng vé dịp Lễ 30/4 song gặp nhiều bất lợi về suất chiếu.

Thanh Thúy được khen trẻ đẹp ở tuổi 44.

Thay vì lên mạng “cầu cứu”, diễn viên Thanh Thúy chọn cách gần gũi như trực tiếp đến rạp, livestream giao lưu, bán vé và trò chuyện với từng khán giả.

Theo Thanh Thúy, điều chị quan tâm lúc này không chỉ là con số phòng vé mà còn là phản ứng thực tế của khán giả sau khi xem phim. Vì vậy, diễn viên muốn trực tiếp đến các cụm rạp để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người xem.

Thanh Thúy quan niệm sẵn sàng đối diện với cả những nhận xét tiêu cực, kể cả các đánh giá thẳng thắn như “phim dở” trên mạng xã hội. Chính tinh thần cầu thị này tạo nên hiệu ứng lan tỏa, giúp chị nhận được sự đồng cảm từ công chúng.

“Việc tôi nỗ lực để cứu vớt doanh thu cho bộ phim không chỉ vì bản thân mình mà còn sợ bộ phim sẽ ảnh hưởng đến các dự án sau này của toàn bộ ê-kíp”, Thanh Thúy chia sẻ.

Diễn viên Thanh Thúy làm hậu phương vững chắc cho ông xã Đức Thịnh.

Thanh Thúy thừa nhận sau nhiều năm vắng bóng phim ảnh, chị có không ít áp lực khi trở lại màn ảnh rộng.

Ở vai trò nhà sản xuất, Thanh Thúy là hậu phương hỗ trợ ông xã Đức Thịnh. Chị từng tìm kiếm và ngỏ lời mời nhiều diễn viên cho các vai diễn trong dự án. Tuy nhiên, việc tìm người khó khăn, cộng thêm thời gian dài vắng bóng khiến các mối quan hệ không như trước. Đạo diễn Đức Thịnh đã quyết tâm giảm cân đóng phim vì chứng kiến vợ mình vất vả.

Thanh Thúy sinh năm 1982, bước chân vào làng giải trí từ năm 20 tuổi. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng đắt show làm người mẫu ảnh.

Nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại, Blouse trắng... Ngoài diễn xuất, những năm gần đây Thanh Thúy còn ghi dấu ấn ở vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh. Chị đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như: Taxi, em tên gì?, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố và mới đây là Trùm Sò.

