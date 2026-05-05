Lời hứa hôn nhân và giọt nước mắt của diễn viên Thanh Thúy

Gần 20 năm gắn bó, Thanh Thúy - Đức Thịnh trở thành 1 trong những cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Việt. Cả 2 nên duyên nhờ nghệ thuật, xây dựng tổ ấm với 2 người con rồi cùng bước qua những thăng trầm đời sống lẫn công việc.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Thúy kể người ngoài nhìn vào đều có chung suy nghĩ cô là người “cầm cương” cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, ông xã Đức Thịnh mới là người làm chủ mọi quyết định trong gia đình.

Phần mình, Thanh Thúy cố gắng làm đúng bổn phận người vợ, người mẹ. Đôi lúc cô nhún nhường để mọi việc trong ngoài được êm xuôi.

Cặp đôi gắn bó với nhau qua những đoạn khó khăn. Nhìn cách chồng cư xử với mọi người xung quanh và giải quyết sự việc, diễn viên càng nể phục bạn đời. Ngược lại khi ông xã gặp điều bất như ý, diễn viên luôn là bờ vai cho anh dựa vào.

“Chúng tôi không còn nhiều nhu cầu chứng minh điều gì với thế giới. Chúng tôi chỉ muốn giữ lời hứa với nhau, rằng mỗi ngày còn bên nhau là một món quà”, diễn viên bày tỏ.

Thanh Thúy từng có giai đoạn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là quãng thời gian bế tắc, khó khăn nhất với vợ chồng cô trong hôn nhân.

Diễn viên bị cuốn vào công việc, mải miết kiếm tiền đến mức quên mất gia đình, chồng con.

“Tôi bị cuốn vào cảm giác kiếm tiền, phải giữ đà tăng trưởng và không cho phép dừng lại. Trong tôi khi ấy suy nghĩ gia đình không quan trọng, để sau cũng được. Cho tới khi chứng kiến hình ảnh chồng 1 mình lặng lẽ chăm con trong đêm, tôi trào nước mắt”, cô nhớ lại.

Cặp vợ chồng có 2 người con trai. Cà Phê (tên ở nhà của con trai Đức Thịnh) bước sang tuổi 17. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật. Bé Tết sinh năm 2019 đáng yêu, có nhiều nét giống nam đạo diễn.

Thanh Thúy nghiệm ra bài học: Thành công trong kinh doanh có thể đo bằng con số nhưng gia đình phải đo bằng thời gian và sự hiện diện. Với cô, khi 2 chữ “gia đình” mất đi, mọi thứ trên đời đều vô nghĩa.

Vợ chồng tôi không muốn cạnh tranh hay hơn thua với ai

Những năm qua, Thanh Thúy - Đức Thịnh gần như vắng bóng nghệ thuật. Lần gần nhất Đức Thịnh tham gia điện ảnh là năm 2020 với vai diễn trong Tiệc trăng máu.

Trong khi đó, Thanh Thúy trở lại trong 2 dự án truyền hình Hoa vương (2023); Tiểu tam không có lỗi? (2024).

Cặp đôi vừa trở lại sau 6 năm im ắng với dự án Trùm Sò ra mắt dịp 30/4. Đạo diễn, NSƯT Đức Thịnh từng ở ẩn vì khủng hoảng tuổi trung niên, mất cảm hứng làm nghề. Chính diễn viên Thanh Thúy đã vực dậy chồng, giúp anh “tái xuất” điện ảnh.

Nam đạo diễn - diễn viên Đức Thịnh đã giảm 15kg và chạy bộ mỗi đêm để hóa thân vào một Trùm Sò “hom hem, bần tiện”.

Anh nhận vai này vì chứng kiến vợ mình đã phải vất vả thế nào khi thuyết phục các ngôi sao khác. Chính những giọt nước mắt thương vợ đã đưa anh trở lại màn ảnh.

Thanh Thúy cho rằng cô và ông xã ra mắt dự án không nhằm mục đích cạnh tranh hay hơn thua. Dẫu vậy, phim có dấu hiệu đuối sức trong cuộc so găng phòng vé. Các suất chiếu tại rạp hạn chế, khung giờ xấu khiến tác phẩm khó tiếp cận khán giả.

