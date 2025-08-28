Diễn viên Thu Quỳnh trong khối Văn hoá - Thể thao tập luyện trước thềm sự kiện A80. Ảnh: Thạch Thảo

Từ giờ tôi có thể "sĩ đến hết đời"

- Cảm xúc của Thu Quỳnh thế nào khi là 1 trong những nghệ sĩ được chọn tham gia diễu binh diễu hành sự kiện chào mừng A80?

Tôi thấy tự hào, hào hứng và hãnh diện vì được lựa chọn đại diện cho khối Văn hoá - Thể thao được đi diễu hành lần này. Nhà hát Tuổi Trẻ có 12 nghệ sĩ tham gia tập luyện khá đầy đủ và cố gắng sắp xếp mọi công việc để tham gia một cách tốt nhất.

Mọi người có thể nghĩ việc đi đều đơn giản, sao lại phải tập luyện nhiều như thế nhưng để 200 con người từ cao 1,5m đến 1,9m đi đúng hàng lối, đúng cỡ bước chân và đi đều nhau không đơn giản, nhất là khi khối Văn hoá - Thể thao có ngoại hình đa dạng nhất. Việc xếp mỗi hàng bằng nhau cũng khó làm được vì còn liên quan đến danh hiệu, thành tích nên các đồng chí phụ trách khối khá đau đầu. Chưa kể về độ tuổi của các nghệ sĩ thuộc khối Văn hoá - Thể thao cũng có biên độ rất rộng.

Để làm việc được và cùng nhau cố gắng, sau vài buổi tập đầu mọi người cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc tập luyện. Ai cũng có sự háo hức, mỗi lần đi tập rất vui dù thời tiết dịp này có nhiều biến động, nắng lắm và mưa cũng nhiều.

Nhà hát Tuổi Trẻ cũng phải động viên các nghệ sĩ như cô Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Bích... là những người lớn tuổi giữ gìn sức khoẻ. Ban đầu còn có thêm nghệ sĩ Đức Khuê nữa nhưng sau vài buổi tập, rất tiếc anh không thể tham gia vì không đảm bảo sức khoẻ. Thay vào đó, chúng tôi có thể đóng góp được thêm gương mặt trẻ, có thể các bạn chưa nổi tiếng trên truyền hình nhưng với thành tích xứng đáng được đứng vào hàng ngũ đó.

Thu Quỳnh cùng các nghệ sĩ trong lần hợp luyện thứ nhất.

Sau 1 thời gian luyện tập chăm chỉ tôi đã được chọn làm trưởng khối, vinh dự được cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao. Đây là điều khiến tôi rất hãnh diện và như giới trẻ nói bây giờ có thể "sĩ đến hết đời" (cười). Đáng nói là vị trí này do chính các đồng chí bên bộ đội chỉ định và khi tôi được chọn, các cô chú anh chị của khối rất ủng hộ.

- Thu Quỳnh tham gia tập luyện cho sự kiện A80 khi con còn quá nhỏ, lại đúng thời điểm Hà Nội đang giao mùa và mưa nắng thất thường, chị làm thế nào để giữ sức khoẻ?

Tôi nói vui với mọi người rằng đồng chí Thu Quỳnh đặt mục tiêu tập sẽ giảm được 2kg nhưng đến giờ phút này chưa giảm được cân nào (cười). Nói vui vậy chứ đây không phải là thời điểm để mình giảm cân vì nếu không ăn đủ chất, đủ bữa sẽ không có sức tập. Mình phải ý thức việc giữ sức khoẻ vì được đi diễu hành thế này đâu phải dễ. Nếu chủ quan về sức khoẻ mà không làm được nhiệm vụ này tôi sẽ rất áy náy.

Trước khi tham gia, bố mẹ tôi nhắn: "Mệt lắm đấy nhé! Con mang sâm đi, ăn uống đầy đủ vào" nên tôi cũng đã chuẩn bị hết các thứ. Tuy vậy cũng không tránh khỏi nhiều lúc rất mệt. Tôi vốn sợ đám đông, mỗi lần hợp luyện ở Ba Đình, các khối đứng tập trung chật ních, quần chúng nhân dân đến xem đông nên tôi thấy bị ngộp thở, thỉnh thoảng phải nhờ nhà dân xung quanh để ngồi nghỉ cho thoáng. Rất may người dân hỗ trợ rất nhiệt tình cho chúng tôi, chuẩn bị sẵn đồ ăn nước uống và quạt mát.

Tôi thấy mẹ mặc quân phục đẹp nhất

- Sau khi chị chia sẻ bộ ảnh chụp cùng mẹ trong bộ quân phục, nhiều người mới biết bà là bộ đội. Đến nay bà đã có bao nhiêu năm trong quân ngũ?

Mẹ tôi sinh năm 1961, hiện là Thượng tá quân đội. Bà 25 năm tuổi Đảng và 33 năm trong quân ngũ. Tôi luôn ấp ủ tặng mẹ một bộ ảnh mẹ tôi mặc quân phục vì thấy bà mặc trang phục này rất đẹp. Mẹ là người vô cùng yêu nước, một Đảng viên gương mẫu và giờ vẫn đang hoạt động trong hội cựu chiến binh ở phường. Tôi cảm nhận mẹ đã gieo cho mình tình yêu nước, không biết là từ khi mẹ mang bầu tôi hay trong cuộc sống nữa. Tình yêu đó ngấm vào tôi hàng ngày.

Gần đây nhà thiết kế Dũng Nguyễn có kết hợp với một nghệ sĩ nhiếp ảnh làm dự án "yêu áo dài, yêu nước" nhân dịp kỷ niệm A80 nên tôi nhắn tin cho anh để xin cho gia đình mình tham gia.

Tôi phải tự tin nói rằng mình là người tuyệt đối yêu nước và bày tỏ mong muốn được thực hiện bộ ảnh với 3 thế hệ cùng mẹ tôi - một quân nhân - và con gái.

Bộ ảnh vừa thực hiện vào sáng 25/8 khi trời mưa tầm tã. Chúng tôi phải thực hiện rất nhanh, tranh thủ từng phút khi trời ngớt mưa để chụp. Bộ ảnh quân nhân mẹ tôi chụp ở Hoàng Thành chưa đến 1 tiếng. Tôi không nghĩ loạt ảnh đẹp như thế. Có lẽ vì khi đó mọi người cùng chung cảm xúc và tinh thần yêu nước, tự hào.

Khi tôi mời mẹ tham gia buổi chụp này, bà rất hào hứng và hồi hộp, háo hức chuẩn bị quân phục suốt mấy ngày. Vui và hạnh phúc hơn nữa khi con gái tôi - bé Tằm - rất hợp tác khi chụp ảnh.

Ảnh: NVCC