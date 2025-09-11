Nhân chuyến công tác ở Khánh Hòa, Tô Hiếu ghé thăm diễn viên Thương Tín.

Anh nói với phóng viên VietNamNet, tình trạng sức khỏe của Thương Tín ổn định, tăng khoảng 3-4kg nên khuôn mặt đầy đặn hơn, cộng thêm râu, tóc mọc dài nên diện mạo khá lạ.

Dù vậy, Thương Tín hiện không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người giúp.

"Hồi mới dọn về quê, anh ấy vẫn có thể đi lại bằng gậy dù khó nhọc nhưng bây giờ thì không, có lẽ do không thường xuyên tập luyện", Tô Hiếu nói.

Hiện Thương Tín được em trai chăm sóc. Anh trước đó ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, phải bán nhà, dọn về Khánh Hòa chăm sóc mẹ già và anh trai, không thuê người giúp việc.

Ngoại hình lạ lẫm của Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Do chỉ ngồi một chỗ và không có công việc, Thương Tín đêm ngày buồn bã, ít nói. Suốt buổi gặp Tô Hiếu, ông "hỏi gì nói nấy", ngoài ra than vãn nhớ TPHCM, con gái và thèm cảm giác đi làm.

Buổi gặp diễn ra chóng vánh vì hai người không còn nhiều chủ đề chung. Sau lần bị Thương Tín vu khống, dù tha thứ, Tô Hiếu vẫn hạn chế trò chuyện với ông.

Tháng 10/2024, diễn viên Thương Tín về quê, bị ngã ở bến xe, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông chủ quan nên không đi kiểm tra lại, không ngờ tình trạng ngày càng nặng.

Khi khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, kết quả cho thấy chân phải Thương Tín bị bể đôi bánh chè khớp gối, không còn khả năng hồi phục. Chân trái bị viêm khớp gối nặng, cần uống thuốc điều trị lâu dài.

Bác sĩ nói tình trạng của ông không đảm bảo để phẫu thuật. Vì vậy, nam diễn viên chấp nhận thực tế, không tiếp tục điều trị chân.

