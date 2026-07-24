Thuỳ Anh xác nhận sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 23/9 tại Hà Nội. Các diễn viên NSƯT Hồ Phong, NSƯT Minh Trang, diễn viên Huyền Sâm... gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Thuỳ Anh vừa sinh nhật tuổi 39.

Dịp này nữ diễn viên đã có những chia sẻ vô cùng chân thành với VietNamNet về ngày vui sắp tới cùng diễn viên Ngọc Quỳnh, cũng như góc nhìn đầy tích cực của cô về bạn đời.

Thùy Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi tìm được điểm tựa sau nhiều biến cố: "Tìm được người đồng cảm và cùng nghề nghiệp là điều tôi luôn mong ước từ lâu”. Nữ diễn viên chia sẻ, khi ở bên cạnh Ngọc Quỳnh, cô nhận được sự hỗ trợ rất lớn trong công việc. Không chỉ vậy, anh còn là người chăm lo cho gia đình và luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, bình yên.

Thuỳ Anh kém Ngọc Quỳnh 7 tuổi.

Khi được hỏi có e ngại hay lo lắng khi diễn viên Ngọc Quỳnh từng kết hôn hay không, Thùy Anh thẳng thắn bộc bạch: "Thực ra khi tôi đã quyết định đến với anh ấy thì quá khứ của anh tôi đã không còn nghĩ đến nữa. Ai cũng có quá khứ và tôi trân trọng điều đó! Có quá khứ của anh ấy mới có anh ấy của ngày hôm nay”.

Nữ diễn viên cũng trải lòng: "Mọi người thường nhắc đến việc anh ấy cưới nhiều lần nhưng mọi người hầu như lại không để ý đến việc 15 năm rồi bây giờ tôi mới có người ở bên cạnh. Vậy hãy nhìn vào mặt tích cực để luôn thấy cuộc sống đẹp hơn”.

Hai diễn viên vừa đi chụp ảnh cưới.

Nghệ sĩ Thùy Anh sinh năm 1987, làm ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ diễn viên hiện là mẹ đơn thân của cậu con trai 15 tuổi. Với gần 20 năm cống hiến, cô ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt dự án truyền hình như Nhà trọ Balanha, Hai trái tim vàng, Sắc màu phái đẹp, Tìm lại ngày đã mất.

Trên sàn diễn kịch nói, tài năng của nữ nghệ sĩ được ghi nhận qua những giải thưởng chuyên môn uy tín: Huy chương Vàng tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 với vai Thoan trong vở Đêm trăng đầm Hạ. Thêm vào đó, cô ghi dấu ấn với vai Hai Liên trong vở diễn Bỉ vỏ, Miller tóc vàng trong Người đàn bà không tên.

Cặp đôi từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Thùy Anh và Ngọc Quỳnh công khai chuyện tình cảm từ hồi tháng 6/2024 và cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Quỳnh có 1 con trai 18 tuổi với người vợ đầu, 1 con gái học lớp 4 và 1 cậu con trai 2 tuổi với người vợ thứ 2.

Ảnh, clip: NVCC