Hình ảnh mới nhất của Thúy Hằng.

Chưa thể quay lại đóng phim

Sau vai chính trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đóng cùng Việt Anh, Lã Thanh Huyền, hơn 3 năm qua Thúy Hằng chưa đóng phim trở lại. Đã có nhiều lời mời nhưng nữ diễn viên chưa tìm thấy vai diễn phù hợp để sẵn sàng sắp xếp công việc tại công ty và các dự án khác để theo phim.

"Với Hằng, để theo phim ảnh thì mọi thứ phải ổn định. Thúy Hằng là một người mẹ, một người con và một nhà quản lý nên muốn làm nghệ thuật gia đình và công việc phải ổn đã. Nếu để ý, khán giả sẽ thấy Hằng khi vào phim đều rất nhập tâm vào nhân vật, diễn bằng nội tâm và dồn nén tất cả cảm xúc ngoài đời của mình. Vài năm gần đây Thúy Hằng không xuất hiện cũng vì lý do như vậy. Cũng có vài phim mời nhưng Hằng luôn phải cân nhắc vì nếu đi phim thời gian dài mà không quan tâm tới công ty sẽ hoạt động không hiệu quả.

Hằng muốn khi kinh tế khó khăn nhất, mình luôn ở bên cạnh như một thuyền trưởng để tìm ra đường hướng tốt nhất có thể để tránh những cơn lốc xoáy hay va vào những tảng đá ngầm. Hằng muốn sau này nếu đóng vai phản diện hay nhân vật chính trực cũng có khía cạnh khác không giống với các nhân vật mình từng đóng. Hằng hy vọng sau này khi chọn nhân vật nào đó để quay lại màn ảnh, khán giả lúc nào cũng ủng hộ", cô chia sẻ với VietNamNet.

Diễn viên Thúy Hằng hướng dẫn chơi golf trên khung tập tại Hội chợ Mùa thu 2025.

Mới đây, nhiều khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện rạng rỡ với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025. Ít ai nghĩ cách đây không lâu nữ diễn viên đã trải qua tai nạn ô tô nghiêm trọng phải khâu 78 mũi trên mặt.

Ở tuổi ngoài 40, Thúy Hằng xây dựng hình ảnh cho mình là một nhà quản lý đúng mực, một phụ nữ luôn nỗ lực trong công việc để khẳng định mình. Ngoài phim ảnh, cô còn là một chuyên gia trong lĩnh vực golf 16 năm qua và hiện là gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf.

Tại Hội chợ Mùa thu 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với áo trắng cùng giày thể thao, biểu diễn thuần thục các thao tác chơi golf trên khung tập và hướng dẫn cho các khách mời các động tác tập khó, giúp bộ môn quý tộc này trở nên đơn giản hơn trong mắt nhiều người.

Không đánh đổi cuộc sống êm đềm để nhận lấy bão giông

Thúy Hằng đã gắn bó với golf 16 năm.

Thúy Hằng chia sẻ: "Hằng làm trong lĩnh vực này đã được 16 năm. Hằng đi lên từ số 0 và ban đầu cũng không biết quá nhiều về nó. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thúy Hằng sang Nhật sinh sống 1 thời gian. Thuý Hằng may mắn khi được làm việc cho 1 học viện golf. Càng tìm hiểu mình càng thấy lĩnh vực đó hay bởi khi đó golf ở Việt Nam chưa phát triển lắm. Hằng luôn mong tìm ra cách để người Việt tiếp cận môn thể thao này một cách dễ dàng và đơn giản", cô nói.

Diễn viên Thúy Hằng hiện là giám đốc điều hành một công ty trong lĩnh vực golf.

Golf có 18 hố và giúp bạn sửa sai. Golf có câu slogan rất hay là "Hố tiếp theo sẽ làm gì?" Khi bạn thất bại công việc này thì không có nghĩa bạn sẽ thất bại ở công việc khác. Golf giúp bạn quên điều đó đi và hình thành tư duy hố sau bạn sẽ thành công. Nó mang lại nhiều thông điệp và bản thân Hằng mong golf sau này sẽ không còn là môn quý tộc nữa mà là môn thể thao bình thường dành cho mọi đối tượng. Đó là lý do Hằng nhận lời làm đại diện cho khung tập golf", cô nói.

Là một người mẫu và diễn viên có tiếng nhưng Thúy Hằng lại chọn cuộc sống kín tiếng, ít tiếp xúc với truyền thông và gần như không chia sẻ gì trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên tiết lộ về con trai đầu vừa tròn 18 tuổi.

Con trai Thúy Hằng năm nay 18 tuổi và cao vượt mẹ.

"Bạn ấy mới từ Mỹ về Việt Nam học lớp 12 ở trường quốc tế và hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân. Bạn ấy cao 1,86m và rất ga lăng, biết hỏi han giúp đỡ mẹ. Con có thời gian dài sống ở Mỹ và có quốc tịch Nhật nhưng nói muốn về Việt Nam sống với mẹ và ở đây mới có cảm giác sống ở đất nước mình chứ không phải Mỹ hay Nhật. Với con, Hằng luôn mong muốn là bạn nhiều hơn là mẹ”.

Thúy Hằng cho biết con trai là một người khá độc lập, không dựa dẫm mẹ quá nhiều và hàng ngày chọn đi xe bus đến trường. "Tôi nói nếu bạn ấy học lái xe và lấy bằng, tôi kiểm tra mà thấy con có thể lái xe tốt thì sẵn sàng để con đi xe máy đi học như các bạn. Dù con than vãn nhiều về việc đi xe bus phải chờ đợi lâu và thường xuyên phải đứng nhưng tôi luôn rèn con làm gì cũng phải có kế hoạch. Tôi luôn nhắc con sống có trách nhiệm với mình, với gia đình và người xung quanh".

Thúy Hằng tái ngộ Ngọc Hoa - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2004.

Thúy Hằng nói showbiz không cho cô mọi thứ nên nữ diễn viên không chọn cách đánh đổi mọi thứ. "Tôi may mắn vì được đóng phim, được gặp gỡ và trải nghiệm gặp gỡ nhiều người giỏi. Tuy nhiên, tôi thấy những gì họ được hưởng không tương xứng với công sức đã bỏ ra. Để đánh đổi cuộc sống êm đềm của mình để nhận lấy bão giông thì tôi sẽ không chọn", cô nói.

Thúy Hằng trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ":