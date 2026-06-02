Theo Sina, diễn viên Tôn Lệ gần đây chia sẻ trải nghiệm sự cố trên phim trường. Quá trình tham gia phim Survive, cô phải diễn nhiều phân đoạn giằng xé tâm lý. Nhân vật liên tục la hét, bộc lộ sự tức giận qua biểu cảm gương mặt và giọng nói.

Phim được quay tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), nhiệt độ ban ngày ghi nhận gần 40 độ C. Cảnh được quay đi quay lại nhiều lần dưới thời tiết nắng nóng khiến Tôn Lệ kiệt sức. Khi hoàn thành cảnh quay, cô cảm giác khó chịu nên về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, diễn viên phát hiện vùng đỏ rõ rệt xuất hiện trong mắt do mạch máu bị vỡ.

Trên Weibo, từ khóa "Tôn Lệ bị vỡ mạch máu mắt" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt thảo luận.

Các chuyên gia y tế cho rằng tình trạng diễn viên gặp phải khả năng cao là xuất huyết dưới kết mạc. Hiện tượng này xảy ra do chịu tác động từ thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, cộng thêm sự căng thẳng về mặt cảm xúc khi thực hiện các cảnh quay.

Diễn viên sau đó lên tiếng trấn an mọi người. Cô cho biết dành thời gian thăm khám, nghỉ ngơi và nhanh chóng quay lại công việc.

Trong showbiz, Tôn Lệ nổi tiếng khó tính và cầu toàn khi chọn lựa kịch bản. Nữ diễn viên mỗi năm chỉ nhận 1-2 tác phẩm song luôn thử thách bản thân với những vai diễn khó, lột tả sâu nội tâm.

Theo giới làm phim, cát-sê của Tôn Lệ ở mức 3 triệu Nhân Dân tệ (gần 12 tỷ đồng) cho mỗi tập phim - một con số cao kỷ lục ở lĩnh vực truyền hình.

Tôn Lệ sinh năm 1982, được mệnh danh là "Nữ hoàng phim truyền hình" của Trung Quốc. Cô có nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như Bến Thượng Hải, Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn...

Với gương mặt thanh tú, sắc vóc thanh mảnh, cô được nhận xét phù hợp với tạo hình cổ trang, dân quốc lẫn hiện đại. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi 40, Tôn Lệ vẫn thuộc top những diễn viên nổi bật của Hoa ngữ. Cô liên tiếp thắng các giải nữ chính xuất sắc ở lĩnh vực phim truyền hình, là gương mặt đại diện cho hàng chục thương hiệu.

Về đời tư, cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã - tài tử Đặng Siêu. Họ có 2 con, 1 trai 1 gái và là "gia đình kiểu mẫu" của showbiz.

