Đạo diễn Bá Vũ khởi kiện công ty của diễn viên Trần Bảo Sơn vì đơn phương chấm dứt hợp đồng còn Trần Bảo Sơn cho biết Bá Vũ đưa nhiều thông tin sai sự thật và không có khả năng đạo diễn.

Sau buổi làm việc đầu tiên tại Toà án nhân dân khu vực 2 TPHCM sáng 13/11, phía diễn viên Trần Bảo Sơn phát đi thông báo liên quan đến vụ kiện của đạo diễn Bá Vũ ồn ào thời gian qua. Theo đó, Trần Bảo Sơn khẳng định đây là vụ “tranh chấp dân sự” về “hợp đồng dịch vụ đạo diễn”, không phải tranh chấp kịch bản phim Con đường vô tận hay bộ phim Trên con đường mới sắp ra rạp.

"Khi đến New York làm việc, chúng tôi mới vỡ lẽ ông Bá Vũ làm việc không hiệu quả''

Trần Bảo Sơn ở hậu trường phim "Trên con đường mới".

"Chúng tôi là chủ sở hữu kịch bản Con đường vô tận đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2788/2020/QTG ngày 21/5/2020 và bộ phim Trên con đường mới cũng đã được Cục Điện ảnh cấp Giấy phép phân loại phim số 48/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 28/10/2026.

Do đó, ông Bá Vũ không có bất cứ tư cách nào về quyền tác giả hay quyền liên quan đối với kịch bản phim Con đường vô tận và bộ phim Trên con đường mới. Hơn nữa, tại Điều 7 của hợp đồng đạo diễn, ông Bá Vũ đã từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền, danh hiệu, lợi ích, quyền lợi tinh thần của mình. Theo hợp đồng, mọi hình ảnh mà ông Bá Vũ thực hiện đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TBS. Mặc dù vậy, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào do ông Bá Vũ thực hiện", trích thông cáo.

Công ty TBS cho biết có ký hợp đồng dịch vụ đạo diễn số 01/HĐĐD/TBS2019 với đạo diễn Bá Vũ và từng kỳ vọng vào khả năng của đạo diễn này. "Tuy nhiên, khi đến New York làm việc, chúng tôi mới vỡ lẽ ông Bá Vũ làm việc không hiệu quả. Do đó, toàn bộ hình ảnh mà ông Vũ làm đạo diễn, chúng tôi không sử dụng được", thông cáo nêu.

Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, Công ty TBS cho biết cũng đã ngưng hoàn toàn việc sản xuất bộ phim Con đường vô tận. Suốt quá trình ngưng sản xuất trong khoảng hơn 5 năm, đạo diễn Bá Vũ không liên lạc với công ty và cá nhân Trần Bảo Sơn. Tháng 1/2025, Công ty Luật Prime Law, đại diện theo ủy quyền của đạo diễn Bá Vũ gửi đến Công ty TBS văn bản đề nghị thảo luận với ông Bá Vũ về phương án để ông Bá Vũ được tiếp tục làm đạo diễn bộ phim Con đường vô tận nhưng không được chấp nhận vì trên thực tế, bộ phim này đã ngưng sản xuất từ lâu.

"Ông Bá Vũ có gặp bộ phận pháp lý của chúng tôi, hai bên có làm việc nhưng không đạt được kết quả bởi vì các yêu cầu ông Vũ đưa ra không hợp lý, như đòi bồi thường trong thời gian 5 năm không làm đạo diễn cho những dự án phim khác, trong khi đó chúng tôi không hề ngăn cản ông Bá Vũ làm những dự án phim khác (trừ những dự án phim có xung đột lợi ích đã nêu rõ trong hợp đồng đạo diễn). Bộ phận pháp lý của Công ty TBS đã có văn bản gửi đến ông Bá Vũ để thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ đạo diễn", thông cáo cho biết.

Công ty TBS khẳng định Trên con đường mới là dự án mới, do đạo diễn Trần Bảo Sơn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn. Toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim đều được đạo diễn Trần Bảo Sơn trực tiếp tuyển chọn tại Việt Nam.

Bá Vũ đòi công ty Trần Bảo Sơn bồi thường nửa tỷ đồng

Đạo diễn Bá Vũ tại bối cảnh phim "Con đường vô tận" tại New York năm 2019.

Theo đạo diễn Bá Vũ, ngày 15/11/2019, Trần Bảo Sơn đã ký với ông "Hợp đồng dịch vụ đạo diễn" bộ phim Con đường vô tận. Phim chính thức bấm máy ở Mỹ tối 31/12/2019. Sau 2 tuần làm việc, đoàn trở về nước chờ qua Tết Nguyên đán 2020 tiếp tục bấm máy phải tạm dừng vì COVID-19.

Đến đầu tháng 11/2024, truyền thông báo chí đưa tin Con đường vô tận trở lại với đạo diễn là Trần Bảo Sơn. Còn Bá Vũ vẫn đang chờ trở lại ghế đạo diễn phim Con đường vô tận. Sau nhiều lần gửi công văn qua luật sư đến Công ty TBS đề nghị giải quyết dứt điểm hợp đồng mà không đạt được hiệu quả, Bá Vũ quyết định khởi kiện Công ty TBS mà người đại diện là diễn viên Trần Bảo Sơn.

Theo đơn kiện, ông Bá Vũ yêu cầu Công ty TBS phải thanh toán số tiền tạm tính đến ngày 31/7/2026 là 598.754.000 đồng. Khoản này bao gồm số tiền chưa thanh toán 150.000.000 đồng và số tiền lãi chậm thanh toán kể từ ngày 1/1/2020 tạm tính đến ngày 31/7/2026 số tiền là 98.750.000 đồng. "Đây là số tiền mà Công ty TBS bắt buộc phải thanh toán cho tôi theo hợp đồng chứ không phải tiền tôi đòi bồi thường", Bá Vũ cho biết.

Ngoài ra trong đơn kiện ông Bá Vũ yêu cầu phía Trần Bảo Sơn bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật số tiền 350.004.000 đồng cho 12 tháng bị vi phạm hợp đồng.

Trần Bảo Sơn ở hậu trường phim "Trên con đường mới":

Ảnh, video: FBNV