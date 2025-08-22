Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 do Báo Thanh Niên tổ chức vừa tổ chức lễ trao giải tại TPHCM. Cuộc thi diễn ra trong gần 2 tháng, từ 128 phim ngắn gửi về với 114 phim hợp lệ và 63 phim được chọn đăng tải.

Đây cũng là năm đầu tiên có thêm hạng mục phim tài liệu, nhận được sự hưởng ứng từ các nhà làm phim trẻ.

Đạo diễn Bùi Đức Anh với phim "Mầm nhớ" giành 3 giải thưởng lớn.

Từ 128 tác phẩm, ban giám khảo đã chọn ra 20 phim vinh danh tại sự kiện. Trong đó, phim Mầm nhớ xuất sắc đoạt 3 giải gồm Phim ngắn xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc dành cho Bùi Đức Anh và Nam diễn viên xuất sắc dành cho Nguyễn Vũ.

Đặc biệt, Mầm nhớ có sự tham gia của diễn viên Tú Oanh. Trong phim, chị vào vai người mẹ mắc Alzheimer nhớ mãi bóng hình của cậu con trai bé nhỏ mà không hề biết con mình giờ đã trưởng thành, phải mang gánh nặng lẫn trách nhiệm trong đời sống.

Phim "Mầm nhớ" có sự góp mặt của diễn viên Tú Oanh.

Diễn viên Tú Oanh có màn hóa thân xúc động với hình ảnh 1 người mẹ từ chối hiện thực nhưng luôn dành tình cảm đong đầy cho người con trai.

Vài năm qua, Tú Oanh tích cực góp mặt trong nhiều dự án ở nhiều thể loại như Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Hoa sữa về trong gió và gần nhất là Gió ngang khoảng trời xanh. Ngoài lĩnh vực truyền hình, chị cũng thử sức ở mảng hài kịch với Táo quân 2024.

Trailer phim "Mầm nhớ"

Diễn viên hiện hoạt động năng nổ, vừa muốn đóng góp kinh nghiệm bản thân cho các ê-kíp, nhà làm phim trẻ, giúp đỡ họ trong chặng đường đầu làm nghề.

NSƯT Ngọc Tản, NSƯT Phạm Huy Thục cũng tham gia các phim ngắn.

Nhiều nghệ sĩ gạo cội khác cũng góp mặt trong các phim ngắn năm nay như: NSƯT Ngọc Tản trong phim Gửi mẹ của mẹ; NSƯT Phạm Huy Thục trong phim Điều giản dị...

Hội đồng giám khảo chung khảo cuộc thi gồm: Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; NSX, đạo diễn Lý Hải; NSX, diễn viên Thu Trang; NSX Bùi Quang Minh (Minh Beta) và nhà báo Lâm Hiếu Dũng.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Với tiêu chí chọn những tác phẩm chưa từng dự thi trước đó, bà bất ngờ trước số lượng sản phẩm dự thi.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao chất lượng các phim dự thi năm nay.

Bà Ngô Phương Lan cho biết nhiều phim có ý tưởng sáng tạo, cách thể hiện chân thật mang lại cảm xúc cho người xem đúng với những tiêu chí mà hội đồng giám khảo đặt ra.

Theo BTC, các tác phẩm năm nay đa dạng về đề tài và phong cách, từ những câu chuyện nhân văn, phản ánh đời sống xã hội cho đến các thử nghiệm điện ảnh táo bạo.

Đặc biệt, nhiều bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ cách kể chuyện sáng tạo, kỹ thuật quay dựng chỉn chu và thông điệp sâu sắc, cho thấy tiềm năng và tâm huyết của một thế hệ làm phim mới.

Các khách mời: NSX Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Thúy Ngân... trao giải cho những tác phẩm giành chiến thắng.

Kết quả giải thưởng phim ngắn "Vietnamese" 2025 Hạng mục phim ngắn: Phim ngắn viral nhất: Happiness Card: Lời mời từ bóng tối (đạo diễn và biên kịch: Chu Diệu Linh) Phim ngắn sáng tạo nhất: Con cá nhỏ (đạo diễn và biên kịch: Đào Hoàng Duy) Phim tài liệu xuất sắc nhất: Giày gió (đạo diễn: Trần Vũ Linh, biên kịch: Trần Phương Vũ) Phim ngắn xuất sắc nhất: Mầm nhớ (đạo diễn và biên kịch: Bùi Đức Anh) Hạng mục giải cá nhân: Diễn viên nữ xuất sắc nhất: La Nguyễn Quí Anh trong phim Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng Diễn viên nam xuất sắc nhất: Nguyễn Vũ trong phim Mầm nhớ Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất: Quay phim Đinh Minh Hải của phim Gửi mẹ của mẹ Biên kịch xuất sắc nhất: Biên kịch Hồ Minh Hiệu của phim Điều ngọt ngào ở lại Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn Bùi Đức Anh của phim Mầm nhớ.

Ảnh, clip: BTC