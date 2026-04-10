Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Tuyết Thu kể thời gian qua bận rộn với các dự án điện ảnh, phim truyền hình và sân khấu. Gần đây, chị gây chú ý khi đóng vai vũ nữ trong vở Con gái chị Hằng, cùng Việt Hương, NSƯT Minh Nhí…

NSƯT Tuyết Thu.

Diễn viên quan niệm trước giờ làm nghề không kén chọn vai diễn. Nhân vật càng khó, nặng tâm lý, dù cát-sê thấp, quay xa đến mấy chị luôn sắp xếp để được tham gia.

“Tôi cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Mỗi dịp con nghỉ hè về nước, tôi chủ động ngưng các dự án để dành thời gian cho tổ ấm”, chị kể.

May mắn lớn nhất của Tuyết Thu chính là sự đồng hành của ông xã. Chồng chị - một cựu chiến sĩ công an nay đã chuyển sang kinh doanh - là người quán xuyến mọi việc từ tài chính đến chăm sóc nhà cửa để vợ yên tâm làm nghệ thuật.

Thời trẻ, anh không quản nắng mưa tháp tùng chị đi diễn, thậm chí ngủ ngoài xe chờ vợ quay phim cả đêm. Sau này lớn tuổi, bạn đời ở nhà nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin mỗi khi diễn viên ra ngoài.

Tuyết Thu biết ơn ông xã - cựu công an - luôn quán xuyến mọi việc.

Bạn đời đôi lúc xót diễn viên đi quay xa cực, lo sức khỏe ảnh hưởng nên khuyên chị hạn chế lại. Tuy nhiên, anh biết diễn xuất là đam mê lớn nhất của Tuyết Thu nên cũng đành xuôi theo.

“Câu cửa miệng anh hay nói với tôi là: Em cứ lo tốt việc em, mọi thứ còn lại để anh lo. Tôi xúc động vì nó như 1 lời hứa, 1 sự cam kết của anh để vợ được thỏa sức làm nghề”, Tuyết Thu bày tỏ.

Dù được ủng hộ, Tuyết Thu không vì thế lơ là gia đình. Chị ý thức buông bỏ bớt công việc ở từng thời điểm. Khi hoàn thành mỗi dự án, diễn viên tranh thủ vào bếp nấu ăn bù đắp lại cho chồng con.

Tổ ấm 4 thành viên của NSƯT Tuyết Thu.

Tuyết Thu quan niệm hôn nhân quan trọng nhất là sự chân thành. Mỗi người cứ sống đúng, tử tế, không tô vẽ màu mè. Sự thấu hiểu là điều quan trọng, giữ cho tổ ấm của vợ chồng chị được yên ổn.

Con gái của vợ chồng Tuyết Thu - bé Tuyết Minh hiện cũng định hướng theo đuổi nghệ thuật. Diễn viên tự hào khi thấy con tự nỗ lực bằng chính đôi chân của mình mà không dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ.

Mới đây, NSƯT Tuyết Thu trở lại với phim Chị ngoại (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trong phim, chị thủ vai bà Oanh - một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã dành trọn thanh xuân để chăm lo cho chồng con.

Tạo hình của NSƯT Tuyết Thu trong "Chị ngoại".

Đến khi con cái yên bề gia thất, bà mới giật mình nhận ra bản thân đã trở thành một "người vô hình" với những ước mơ dở dang.

Hành trình bà Oanh thay đổi ngoại hình, mặc đồ phong cách trẻ trung để chống lại nỗi sợ tuổi già trong phim không chỉ là một tình tiết giải trí mà còn là thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu trong hôn nhân.

NSƯT Tuyết Thu tìm thấy sự đồng cảm lớn với nhân vật. Ngoài đời, chị cũng từng có những giai đoạn phải đặt đam mê xuống dưới trách nhiệm làm mẹ, làm vợ.

Tuyết Thu từng có quãng thời gian biến mất 4 năm để chăm con nhỏ.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tuyết Thu bất ngờ "biến mất" suốt 4 năm để chăm lo cho 2 con nhỏ. Dành trọn thời gian, trách nhiệm cho gia đình nhưng trong lòng diễn viên mang nỗi nhớ khôn nguôi sân khấu, phim ảnh.

Chị từng lo sợ mình bị tụt lại phía sau, không còn giữ được phong độ khi trở lại. Tuy nhiên, sự hy sinh đó là xứng đáng bởi với Tuyết Thu, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

