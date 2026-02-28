Sau Mưa đỏ - tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 700 tỷ đồng, nhiều gương mặt vụt sáng, đắt show phim ảnh lẫn quảng cáo. Diễn viên Thân Thúy Hà - đóng vai mẹ của Quang (Steven Nguyễn) trong phim cũng được yêu thích.

Diễn viên Thân Thúy Hà đắt show phim ảnh ở tuổi trung niên.

Chia sẻ với VietNamNet, Thân Thúy Hà kể chị có nhiều lời mời hơn nhờ tác phẩm. Tuy nhiên, diễn viên xưa nay cẩn trọng nên luôn xem xét từng dự án hợp tác.

“Là diễn viên, tôi vẫn muốn gắn liền với các sản phẩm nghệ thuật nên thời gian qua ưu tiên xuất hiện phim ảnh là chính”, chị kể.

Hơn 30 năm làm nghề, Thân Thúy Hà vẫn giữ nguyên tắc riêng. Chị tự lái xe đi quay bất kể đêm khuya, không cần trợ lý và chưa bao giờ đi trễ.

Danh tiếng là thứ diễn viên từng quan tâm khi mới vào nghề nhưng giờ đây, sự tôn trọng từ đồng nghiệp mới là điều giúp chị trụ vững.

“Bây giờ, tôi không còn quan trọng vai chính hay phụ, không cố níu kéo hình ảnh trẻ đẹp mà chọn những vai đúng độ tuổi và có chiều sâu nội tâm”, Thân Thúy Hà bày tỏ.

Diễn viên đồng cảm với nhân vật trong phim "Sống chậm".

Trong dự án mới nhất mang tên Sống chậm (thuộc series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long), Thân Thúy Hà hóa thân vào nhân vật Tuyền - một người phụ nữ trí thức tuổi trung niên quyết định rời bỏ phố thị xa hoa để về sống trong căn nhà nhỏ của cha mẹ ở quê.

Nhân vật Tuyền chính là hiện thân của mong muốn "sống chậm", tìm lại những giá trị nguyên bản sau 10 năm dài cô đơn trong chính cuộc hôn nhân đầy đủ vật chất của mình.

Thân Thúy Hà đồng cảm với nhân vật từ khi đọc kịch bản. Nếu nhân vật tìm thấy niềm vui khi dạy chữ cho trẻ em nghèo, thì Thân Thúy Hà ở tuổi 50 cũng đang thực hành lối sống giản dị, "thuận tự nhiên".

Diễn viên không quá am hiểu công nghệ, giữ thói quen ghi chép trong cuốn sổ tay đến mức bị đồng nghiệp trêu là "quê mùa".

Chị khẳng định chưa từng đụng chạm dao kéo hay dùng mỹ phẩm đắt tiền. Thay vào đó, Thân Thúy Hà chọn chạy bộ 2 tiếng mỗi ngày, uống những loại nước rau quả để giữ gìn sức khỏe.

Diễn viên quen sống 1 mình, không đặt nặng chuyện yêu đương sau đổ vỡ.

Trải qua đổ vỡ hôn nhân, Thân Thúy Hà đối diện với chuyện tình cảm bằng thái độ thản nhiên: "Nếu duyên tới, tôi mời vào nhà uống tách trà, không hợp thì lại thôi". Với chị, việc sống một mình không phải điều đáng sợ.

Mối bận tâm lớn nhất của nữ diễn viên hiện tại chính là các con. Cách chị giáo dục con cái của Thân Thúy Hà vừa có sự mềm mỏng của một người bạn, vừa có sự quyết liệt của một người từng trải. Chị không yêu cầu con phải báo hiếu sau này, chỉ cần các con sống tốt và tự lập.

Dù lịch trình kín mít, Thân Thúy Hà vẫn duy trì thói quen về nhà ăn cơm trưa hoặc trò chuyện cùng con trước khi ngủ. Lâu lâu, chị vẫn đùa vui nói với cậu con trai: "Mau có bạn gái để mẹ còn đi lấy chồng".

Là mẹ đơn thân, diễn viên Thân Thúy Hà nhiều trăn trở khi nuôi dạy con.

Giữa tháng 2, con trai lớn của Thân Thúy Hà du học sau nhiều năm sống cùng mẹ. Diễn viên kể từ khi con đi tóc chị bạc nhiều hơn vì mất ngủ và lo lắng. Chị mong con trưởng thành, tự lập khi rời xa vòng tay mình.

“Những trăn trở, lo âu của tôi xuất phát từ tình cảm, những trăn trở của người làm mẹ. Ai cũng mong con nên người và tôi cũng không ngoại lệ”, chị chia sẻ.

Clip khoảnh khắc đời thường của Thân Thúy Hà và con gái

Ảnh, clip: NVCC