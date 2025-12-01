Buổi công bố dự án web series Bẻ lái cuộc đời diễn ra chiều 1/12 tại Hà Nội. Tác phẩm khai thác đời sống đô thị nghèo với phong cách kể chuyện cảm xúc, liền mạch và gần gũi. Bẻ lái cuộc đời gồm 51 tập, mỗi tập 5 phút, được phát hành song song ở hai định dạng: màn hình dọc và màn hình ngang.

Phim do Đỗ Thanh Sơn - người đứng sau cơn sốt Đi giữa trời rực rỡ - đạo diễn cùng dàn diễn viên trẻ Vương Anh Ole, Lâm Đức Anh, Bé Việt Anh, Ngọc Trâm và Yến My.

Diễn viên Vương Anh Ole cho biết nhận lời tham gia Bẻ lái cuộc đời khi chưa biết kịch bản. Còn Yến My tiết lộ dù được mời tham gia Đi giữa trời rực rỡ tới 4 lần nhưng cô đều từ chối đạo diễn Đỗ Thanh Sơn vì có kế hoạch riêng. Tuy nhiên, anh vẫn không giận nữ diễn viên mà cho cô cơ hội để tham gia dự án lần này.

Diễn viên Yến My. Ảnh: NVCC

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc liệu có sự tiết chế lời thoại ở Bẻ lái cuộc đời để không gây tranh cãi như Đi giữa trời rực rỡ, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho biết: "Khi các bạn diễn viên đọc kịch bản, tôi trao đổi với các bạn diễn viên rằng làm sao phải đời nhất. Tôi nói các bạn phải tự tin lên khi đạo diễn đã chọn diễn viên gần với nhân vật rồi.

Ở bộ phim này, để lời thoại tự nhiên nhất, các bạn cũng mang tất cả những gì trong cuộc sống từ cách nói chuyện đến cách ứng xử vào nhân vật. Nó sẽ có sự phóng túng, tinh thần của điện ảnh. Tôi tự tin với bộ phim này cũng như cách các bạn diễn viên truyền đạt''.

Trước thắc mắc đạo diễn sẽ có đảm bảo các tập phim không quảng cáo hãng xe lộ liễu?, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn nói: ''Chúng tôi may mắn có nhà tài trợ đồng hành nhưng họ nói ê-kíp hãy làm tất cả những gì không liên quan đến hãng. Những câu chuyện trong phim cũng là những câu chuyện của đời thật nên phải xử lý khéo để mọi thứ không bị thô''.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn. Ảnh: NVCC

Bẻ lái cuộc đời - Những ngày xanh là câu chuyện về những người trẻ từng thất bại, từng lạc lối, từng bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Trong những ngày chông chênh ấy, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình. Bộ phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam. Bốn người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, trong giai đoạn khó khăn nhất. Giữa nợ nần và những cú ngã đầu đời, mỗi người buộc phải lớn lên theo cách riêng.

Phim mở đầu bằng câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Vy và Minh - những người đang chật vật đối mặt thất nghiệp, áp lực tài chính và sự bào mòn tinh thần. Từ những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của họ, khán giả được dẫn dắt vào thế giới của xóm trọ – nơi tồn tại nhiều phận đời khác nhau như Bản, Sáng, Lam, Thủy, Bà Thu… tạo thành bức tranh đô thị chân thật và đầy rung cảm.

Sự xuất hiện của Nam – người đàn ông từng thất bại đang cố gắng làm lại cuộc đời - trở thành lực tác động thay đổi nhịp sống và cảm xúc của cả xóm trọ. Song hành với đó, tuyến nhân vật Linh và cu Bin mang đến những khoảnh khắc xúc động, tạo điểm neo cảm xúc xuyên suốt phim.

Bẻ lái cuộc đời đặt nhân vật vào những tình huống đời thực: thất nghiệp, mệt mỏi, trách nhiệm gia đình, lựa chọn khó khăn và những lần vấp ngã mà bất kỳ người trẻ nào cũng dễ bắt gặp chính mình.

Bẻ lái cuộc đời được phát hành với tần suất 3 tập mỗi ngày trên nền tảng TikTok, YouTube và Facebook. Bộ phim hướng đến nhóm người trẻ 20 - 35 tuổi - những người đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống và công việc nhưng vẫn luôn tìm kiếm sự chân thành và tử tế ở những điều nhỏ bé nhất.

