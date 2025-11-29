Sau thành công liên tiếp trong loạt phim điện ảnh Lật mặt 6, Làm giàu với ma 1-2, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật - kinh doanh khi chính thức khai trương nhà hàng nướng mang phong vị Bắc tại TPHCM.

Xuất hiện trong chiếc váy trắng trẻ trung, Diệp Bảo Ngọc gây thiện cảm bởi vẻ ngoài rạng rỡ.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vợ chồng Khắc Triệu - Cẩm Vân, Kiều Minh Tuấn, Khương Ngọc, Tường Vi, Thanh Trúc, đạo diễn Trung Lùn và đặc biệt là "người chồng màn ảnh" Thanh Thức... đã có mặt để chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức bà chủ.

Khi được hỏi phải đóng bao nhiêu bộ phim mới đủ vốn để mở một nhà hàng tại khu vực đắt đỏ như Thảo Điền (TPHCM)?, Diệp Bảo Ngọc khéo léo chia sẻ: "Đối với Ngọc, đóng phim là hướng đến giá trị nghệ thuật, còn kinh doanh ẩm thực hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Hai lĩnh vực có tiêu chí khác nhau nên Ngọc không thể đưa lên bàn cân để so sánh".

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có mặt để chúc mừng Diệp Bảo Ngọc ở vai trò mới.

Nữ diễn viên cho biết thêm, dù điện ảnh và kinh doanh là hai con đường tách biệt nhưng lại gặp nhau ở sự khéo léo và tinh tế trong cách tạo ra giá trị cho cuộc sống. Vì vậy, cô không ưu ái bên nào mà chọn để cả hai song hành một cách hài hòa.

Song song với việc kinh doanh, Diệp Bảo Ngọc sắp trở lại màn ảnh với một dự án phim mới. Những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1993 liên tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh, tạo được hiệu ứng tích cực và duy trì được sức hút ổn định trong lòng khán giả.

Ảnh: NVCC