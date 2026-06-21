Diệp Lâm Anh tâm sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với tâm thế cởi mở, tích cực và luôn nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Cô hiện đã lấy lại cân bằng, sống lạc quan, lo tốt cho bản thân và 2 con.

Diệp Lâm Anh có tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân.

Đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh chính thức công khai hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên (Quán quân The Next Gentleman 2022). Bạn trai kém diễn viên 11 tuổi, sở hữu chiều cao 1,85m cùng ngoại hình săn chắc.

Cặp đôi đồng điệu sở thích du lịch, khám phá thiên nhiên.

Nói về mối quan hệ hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết cảm nhận hạnh phúc và tự do. Bạn trai đem lại cảm giác an toàn, bình yên, giúp người đẹp thấy hạnh phúc sau "giông bão". Cả hai duy trì mối quan hệ độc lập về tài chính, cùng chia sẻ cuộc sống và yêu thương các con.

Cả 2 thường xuyên đi lặn biển, trekking, leo núi để vận động, vừa gần gũi thiên nhiên. Gần nhất hồi giữa tháng 6, họ đưa nhau nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy. Đôi uyên ương diện đồ màu vàng đồng điệu, tình tứ nắm tay khi dạo chơi.

Cặp đôi được khen dễ thương, đẹp đôi dù chênh nhau 11 tuổi.

Trước đó, trong chuyến du lịch tại Hòn Khô, Quy Nhơn, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ loạt ảnh lặn biển cùng Phạm Kiên. Cả hai tạo dáng lãng mạn khi cùng lặn biển ngắm rạn san hô.

Trong loạt khoảnh khắc đăng tải, cả 2 tình tứ, tương tác thân mật trước ống kính. Họ check-in ở các địa điểm nhà hàng, vùng biển, sự kiện… ở cùng thời điểm, như 1 hình thức “đánh dấu chủ quyền ngầm”. Trong nhiều hoạt động của Diệp Lâm Anh, nửa kia cũng đến ủng hộ, động viên tinh thần.

Từ khi hẹn hò nam người mẫu, Diệp Lâm Anh được nhận xét ngày càng trẻ trung, yêu đời. Cô diện trang phục gợi cảm, khoe 3 vòng săn chắc nhờ chăm tập gym.

Người đẹp ngày càng gợi cảm, sexy.

Chia sẻ với VietNamNet, Diệp Lâm Anh kể tiêu chuẩn chọn chồng của cô giờ khác xưa nhiều. Nếu xác định lâu dài, cô không chọn người đàn ông ham chơi.

“Tôi muốn họ phải trưởng thành, đặt sự nghiệp, gia đình lên hàng đầu. Ngoài chuyện yêu tôi, người ấy còn phải yêu luôn các con. Tôi muốn Boorin và Bboy (2 con của Diệp Lâm Anh - PV) được hưởng hạnh phúc trọn vẹn”, cô chia sẻ.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, từng có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành Quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Sau khi kết hôn vào năm 2018, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh. Tháng 12/2022, cô và chồng cũ ra tòa ly hôn. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 và kết quả được vào thành đoàn 7 người cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Thu Phương, MLee, Lệ Quyên, Mỹ Linh.

Clip Diệp Lâm Anh và bạn trai Phạm Kiên du lịch

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu