Tiết mục Bê trap của nhóm Lunas gồm Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh tại nhạc hội Y-Concert diễn ra tại Hưng Yên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, màn Trang Pháp và Diệp Lâm Anh diễn với đàn nhị ở phần drop cuối bài bị chỉ trích vì sai thao tác căn bản.

Khi chơi đàn nhị, người chơi dùng tay trái giữ dọc nhị và bấm dây đàn bằng lòng ngón tay hoặc đầu ngón tay, tay phải cầm cung vĩ để kéo đẩy dây ở gần bát nhị (còn gọi là ống nhị) để tạo ra âm thanh.

Trong khi đó, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh lại cầm cung vĩ kéo đẩy dây ở phần cử nhị như đang chơi violin.

Chi tiết này gây tranh cãi vì cho thấy hai nữ nghệ sĩ thiếu kiến thức, thiếu chuyên nghiệp và chưa chuẩn bị kỹ cho tiết mục mình thể hiện.

Màn diễn với đàn nhị này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Threads.

Màn kéo đàn nhị gây tranh cãi

Tài khoản chiep_chiep710 viết: "Biết là diễn thôi nhưng diễn nhạc cụ dân tộc ít nhất nên diễn cho đúng cách để thể hiện sự tôn trọng".

Tài khoản pippip_br đồng tình: "Vấn đề không phải là kéo thật hay kéo giả mà là kéo không đúng thế và xấu. Không thiếu những màn trình diễn lấy nhạc cụ truyền thống làm đạo cụ biểu diễn (đàn tranh, sáo, đàn nguyệt...). Mấy chị không đánh thật cũng giả bộ chơi cho có tâm tý, kéo như kéo cưa ấy".

Tài khoản quinneecia nêu quan điểm: "Đoạn đầu Diệp Lâm Anh đang để đúng chỗ rồi lại kéo lên cao. Cô ấy còn cầm vĩ gần đúng chứ Trang Pháp kéo vĩ tôi muốn khóc. Biết là chơi giả nhưng chương trình lớn mà không ai dành ra 1 phút hướng dẫn 2 chị cách kéo nhị đúng à?".

Chuyện nghệ sĩ làm nghề hời hợt, thiếu chuẩn bị và tìm hiểu kiến thức căn bản tương tự không hiếm gặp trong showbiz.

Chi tiết cho thấy 2 nữ nghệ sĩ chưa tìm hiểu kiến thức căn bản về nhạc cụ mình diễn. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, NSƯT Thành Lộc từng chê trách chi tiết diễn viên Nhã Phương chơi đàn tranh với chiếc đàn bị quay ngược trong phim Tết Trạng Quỳnh.

"Đã là phim ảnh lỗi nặng hơn thuộc về đạo diễn và người diễn viên đã quá tắc trách với kỹ năng của mình", anh viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Thùy Lâm từng bị chê trách khi diễn cảnh công chúa Ngọc Hân viết chữ trong phim Tây Sơn hào kiệt với chiếc bút lông đầu trắng tinh, không hề chấm mực.

Diễn viên Lã Thanh Huyền cũng từng bị "điểm danh" với cảnh mở dọc sách tre trong phim Thái sư Trần Thủ Độ vì sách tre của thời nhà Trần vốn được đọc ngang.

Nhiều phim Việt cũng từng bị chỉ trích vì sạn, lỗi ngô nghê như: phim Huyền sử vua Đinh với cảnh sát thủ nhuộm tóc, bối cảnh lộ nhà cấp 4 và cột điện, cổng thành làm bằng cốt tre; phim Đại Hành hoàng đế với cảnh binh lính để kiểu tóc hiện đại; phim Trần Trung kỳ án với cảnh dân làng dùng điện thoại thông minh; phim Mỹ nhân kế lộ du thuyền hiện đại; phim Mỹ nhân với vị quan mặc áo gấm dán họa tiết chú sư tử Simba trong danh tác Vua sư tử của Disney...

Mi Lê