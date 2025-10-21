Bố mẹ xót xa vì lịch trình dày đặc

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, từ một nhân viên văn phòng hoàn toàn mới mẻ với truyền thông, giờ đây Nguyễn Hoàng Phương Linh phải đối mặt với lịch trình liên tục thay đổi, phải học hỏi và thích ứng nhanh mỗi ngày.

Hiện tại, Phương Linh chia thời gian 50-50 giữa chung cư do ban tổ chức cung cấp và nhà riêng, cách nhau chưa đầy 1km. Những hôm có lịch sớm và ê-kíp đến hỗ trợ, cô ở lại chung cư. Những hôm kịp ăn tối với gia đình, cô về nhà sum họp. Phương Linh cho biết cách tìm lại cảm hứng chính là quay về nhà ăn bữa cơm gia đình.

Gia đình gần 30 người đã đi ra Nha Trang cổ vũ cô thi hoa hậu và đến gần 4 tháng sau, câu chuyện đăng quang vẫn là chủ đề mọi người nói với nhau hàng tuần. Bố mẹ Phương Linh ban đầu rất vui nhưng sau đó khi thấy con đi từ sáng sớm đến khuya mới về thì xót xa. Mẹ Phương Linh thường cố gắng nấu đồ ăn gửi cho con gái khi cô đi chụp hình từ sáng đến tối ở TPHCM.

Phương Linh chấp nhận lịch trình nhiều biến động, không có ngày nào giống nhau và cách thích ứng là thực hiện triết lý "giờ nào việc đó". Việc biết đặt ranh giới và kỷ luật giúp cô không bị quá tải.

Đặt mục tiêu vào top 5 Miss Cosmo 2025

Chuẩn bị cho Miss Cosmo 2025 sắp tới, Phương Linh nhận được sự hỗ trợ lớn từ công ty quản lý.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Linh cho biết mỗi ngày đều cố gắng cân bằng nhiều việc. Với lịch trình dày đặc, rất khó có lịch cố định nên nhiều khi 10h đêm cô vẫn đang học makeup, làm tóc. Phương Linh tranh thủ mọi lúc rảnh để học thêm các kỹ năng mới.

Dù đã khá tốt nhưng Phương Linh vẫn học thêm tiếng Anh với mục đích tạo môi trường luyện nói cho thành thạo và tự nhiên hơn. Trong 1 tháng thi đấu, cô sẽ phải nói tiếng Anh hàng ngày không chỉ với các thí sinh mà còn với ban giám khảo.

Về việc xin kinh nghiệm từ những người đi trước, Phương Linh chia sẻ lịch trình của cô và Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh, đương kim Miss Cosmo 2024 Tata Juliastrid, á hậu Mook Karnruethai Tassabut đều khá bận rộn. Tuy nhiên, tất cả đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Phương Linh.

Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh sẵn lòng giúp đỡ Phương Linh. Dù bận rộn nhưng bất cứ khi nào Phương Linh nhắn tin hỏi han hay nhờ chia sẻ kinh nghiệm, Xuân Hạnh đều sẵn lòng trả lời.

Khi được hỏi về mục tiêu tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh mong muốn lọt Top 5 để có tiếng nói, cơ hội thể hiện suy nghĩ của một người Việt trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, đó là mục tiêu để cô cố gắng chứ không phải tham vọng bằng mọi cách phải đạt được.

''Tôi là người không bao giờ chỉ nhìn một mặt mà luôn nhìn hai mặt - nếu đạt được thì tốt, còn nếu không vẫn đã có tất cả giá trị từ quá trình chuẩn bị", cô chia sẻ.

Hiện tại, Phương Linh đang tập luyện cùng một siêu mẫu và chuẩn bị cho phần thi Green Summit - hạng mục về dự án cộng đồng.

Dù bận rộn với nhiều lịch trình, Phương Linh còn đảm nhiệm vai trò là Đại sứ Giải thưởng Tinh hoa Việt do báo Đại đoàn kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và tổ chức nhằm tôn vinh giá trị con người Việt Nam và lan tỏa tinh hoa Việt Nam.

Hoa hậu Phương Linh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh:

