Từ trên cao, Phu Văn Lâu nổi bật ở tiền cảnh, phía xa là Nghênh Lương Đình bên bờ sông Hương. Đây cũng là hai công trình ở Huế được thể hiện trên tiền Việt Nam đang lưu hành hiện nay.

Từ phía sông Hương nhìn vào, Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu, Kỳ Đài và Kinh thành Huế nối tiếp nhau trên một trục gần như thẳng hàng, tạo nên cảnh quan đặc trưng của Cố đô.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phu Văn Lâu từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng dưới thời Nguyễn. Đây là nơi công bố các quyết định, chính sách của nhà vua, đồng thời niêm yết danh sách những người đỗ tiến sĩ sau các kỳ thi Hội.

Việc công khai tên các tân khoa vừa thể hiện sự tôn vinh người tài, vừa góp phần khích lệ tinh thần học hành trong xã hội đương thời.

Bên Phu Văn Lâu có bia khắc bốn chữ “Khuynh cái hạ mã”, nhắc người đi qua phải nghiêng lọng, xuống ngựa để thể hiện sự kính cẩn. Phía sau công trình là Kỳ Đài với lá cờ Tổ quốc nổi bật giữa nền trời.

Phu Văn Lâu nổi bật với hai tầng mái, hệ cột gỗ sơn đỏ cùng nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Ở tầng trên, hai mặt trước và sau có cửa sổ tròn, hai mặt bên là cửa sổ vuông, được bố trí đối xứng.

Trên bờ nóc và các góc mái là nhiều họa tiết, linh vật cùng những mảng khảm sành sứ nhiều màu. Các lớp mái xếp chồng cùng đường nét trang trí tạo cho tòa lầu vẻ thanh thoát, cổ kính.

Tầng dưới Phu Văn Lâu được để thoáng với hệ cột gỗ nâng đỡ phần mái, ở giữa là cầu thang dẫn lên tầng trên. Không gian không có tường bao quanh nên khá rộng và thoáng.

Nhìn gần, những đầu kèo và cấu kiện gỗ hiện rõ các đường nét trang trí tỉ mỉ. Lớp sơn đã phai ở nhiều vị trí, để lại dấu ấn thời gian trên công trình cổ.

Hai bên bậc cấp ở mặt trước được tạo hình rồng với những đường nét uốn lượn. Qua thời gian, bề mặt đã ngả màu, càng làm nổi bật vẻ cổ kính của di tích.

Nhiều du khách khi đến Huế thường tìm đến khu vực Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Một du khách dùng tờ tiền 50.000 đồng để đối chiếu với Phu Văn Lâu ngoài đời thực. Trên mặt sau tờ tiền, hình ảnh Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình được thể hiện giữa phong cảnh xứ Huế.

Phía bên kia đường, sát bờ sông Hương là Nghênh Lương Đình. Đây cũng là công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, từng là nơi nhà vua nghỉ chân trước khi xuống bến sông lên thuyền rồng hoặc hóng mát.

Nằm gần mặt nước, giữa khoảng không thoáng đãng, Nghênh Lương Đình mang dáng vẻ thanh nhã, khác với vẻ bề thế của các công trình phía trong Kinh thành.

Nghênh Lương Đình gây ấn tượng với những lớp mái cong cùng hệ trang trí nhiều màu sắc. Hình rồng, hoa lá và các mảng khảm sành sứ trên mái tạo nên nét mềm mại cho công trình nằm bên sông Hương.

Về đêm, Nghênh Lương Đình sáng nổi bật bên sông Hương khi nhìn từ phía Phu Văn Lâu. Những hình rồng và họa tiết trên mái ở tiền cảnh tạo thành lớp khung tự nhiên, dẫn tầm mắt về công trình phía xa.

Từ bên trong Nghênh Lương Đình nhìn ra, Phu Văn Lâu hiện lên đúng giữa khuôn hình phía xa.

Về đêm, Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình cùng nổi bật dưới ánh đèn, nằm đối diện nhau qua đường Lê Duẩn. Trải qua thời gian, hai công trình vẫn hiện diện như những dấu ấn quen thuộc trong không gian di sản giữa lòng Huế.