Ca sĩ Như Quỳnh và ê-kíp sản xuất vừa công bố show Hương sắc giai nhân. Chị kể thời gian qua tích cực theo dõi các show Chị đẹp, Anh trai và tự thấy đi lùi, đang dần bị bỏ lại phía sau.

Ca sĩ Như Quỳnh.

Ca sĩ nỗ lực thay đổi trong âm nhạc, kết hợp giữa cái cũ, cái mới để mang đến sự thú vị cho người xem.

Trong liveshow, chị sẽ có nhiều tiết mục được dàn dựng hướng tới khán giả trẻ gen Z. Như Quỳnh cũng đã gửi lời mời đến 1 số "Anh tài" góp mặt, trong đó ca sĩ Thanh Duy đã nhận lời.

Chia sẻ với VietNamNet, Như Quỳnh nói chị gặp nhiều áp lực khi làm show ở tuổi 55.

“Làm sao để các tiết mục hay, hài hòa, mạch lạc, đảm bảo sự tương tác mang lại cảm xúc cho khán giả khiến tôi áp lực. Bây giờ trông tôi vậy chứ trong lòng lo lắng lắm.

Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về việc dàn dựng. Các tiết mục đều có nhảy, múa nên có nhiều việc phải làm, sàng lọc lại. Ban nhạc cũng cần có thời gian chuẩn bị”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Clip ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ

Như Quỳnh cũng gìn giữ giọng hát, sức khỏe trước đêm diễn quan trọng. Ca sĩ tự nhận xét ngày trẻ giọng hát mình bay bổng, thánh thót, còn hiện tại dày và có độ trầm hơn.

Theo năm tháng, giọng hát, cột hơi ca sĩ không được như xưa, song bù lại có trải nghiệm và cảm xúc hơn.

Show diễn cũng đánh dấu lần đầu tiên Hoài Lâm góp mặt. Như Quỳnh bày tỏ vui mừng vì thời gian qua nam ca sĩ tích cực trở lại qua các dự án nhạc, phim ảnh.

"Không có người nghệ sĩ nào muốn ngừng nghỉ trong nghệ thuật. Ai cũng có giai đoạn thăng trầm, tôi cũng thế. Với Hoài Lâm, tôi mừng vì em đã trở lại và chúng ta nên chúc mừng cho em ấy", Như Quỳnh chia sẻ.

Như Quỳnh tiết lộ Hoài Lâm sẽ hát các bài hát kinh điển và có nhiều tiết mục nổi bật trong show.

Đại nhạc hội với chủ đề Hương sắc giai nhân, mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp cả thanh lẫn sắc vượt thời gian của người phụ nữ.

Chương trình diễn ra ngày 27/12 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Hương Lan, Họa Mi, nghệ sĩ hài Hoài Tâm, Hồ Văn Cường, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Mai Thiên Vân, Phương Yến Linh, Hoài Lâm, Thanh Duy… MC Đinh Tiến Dũng và MC Thanh Thanh Huyền dẫn dắt chương trình.

Lấy cảm hứng từ những bức tranh tứ bình nổi tiếng như: Mai - lan - cúc - trúc, xuân - hạ - thu - đông… chương trình được dàn dựng như một bức tranh bằng âm nhạc, trong đó mỗi phần sẽ khắc họa hành trình về vẻ đẹp, tình yêu và số phận của những giai nhân.

Ca sĩ Như Quỳnh tiết lộ đây không chỉ là chương trình âm nhạc mà còn là sự kiện âm nhạc thường niên để tạo ra sân chơi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ hội ngộ.

Ảnh, clip: HK, NVCC