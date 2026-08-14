Sự giao thoa mạnh mẽ của đời sống hiện đại đã khiến nhiều nghi lễ truyền thống trong đám cưới của người Mường ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (cũ) - nay là phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình dần bị mai một. Trước thực tế đó, người dân địa phương đã nỗ lực phục dựng, gìn giữ những giá trị văn hóa từng gắn bó với bao thế hệ.

Nhà trai mang lễ vật sang nhà gái để thưa chuyện cưới xin. Ảnh: N.L

Theo các bậc cao niên, đám cưới Mường xưa là một chuỗi nghi lễ chặt chẽ, gồm nhiều bước như tục “chọc sàn”, dạm ngõ, dạm hỏi, ăn hỏi, nạp tài, lễ cưới và lại mặt. Trong đó, mỗi nghi thức đều thể hiện sự tôn trọng giữa hai gia đình, sự gắn kết của cộng đồng và những chuẩn mực trong đời sống tinh thần của người Mường.

Điểm đặc sắc trong đám cưới truyền thống là tiếng cồng chiêng vang lên trong ngày vui, cùng những màn hát đúm (hát giao duyên) đối đáp giữa nhà trai và nhà gái. Đây không chỉ là hình thức chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ mà còn là cách cộng đồng trao truyền những câu hát, lời ăn tiếng nói và tri thức dân gian.

Đoàn rước dâu với trang phục truyền thống của người Mường. Ảnh: N.L

Khoảng hơn 30 năm trước, những đám cưới Mường vẫn giữ nhiều nét đặc trưng. Chú rể và nam giới lớn tuổi thường mặc áo gụ; cô dâu, các bà, các mẹ và thiếu nữ diện trang phục truyền thống với váy Mường duyên dáng. Các món ăn trong lễ cưới chủ yếu là ẩm thực bản địa, thưởng thức cùng rượu cần trong không khí sum vầy.

Tuy nhiên, theo thời gian, những phong tục này dần phai nhạt. Các đám cưới hiện đại với trang phục, nghi thức phổ biến đã thay thế nhiều nét truyền thống, khiến không gian văn hóa cưới hỏi của người Mường đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

Các lễ vật nhà trai mang sang nhà gái. Ảnh: N.L

Năm 2017, bà Bùi Thị Năm (sinh năm 1961), một người con dân tộc Mường ở Yên Sơn, bắt đầu hành trình phục dựng đám cưới truyền thống của dân tộc mình. Với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa đang dần mất đi, bà tự xây dựng kịch bản, sưu tầm tư liệu và đề xuất với các cơ quan chức năng để cùng nghiên cứu, phục dựng.

Đoàn rước dâu nhà trai di chuyển sang nhà gái. Ảnh: N.L

“Ngày trước, ông bà, bố mẹ và chính tôi đều tổ chức cưới theo phong tục truyền thống. Nhưng đến khi con gái tôi lấy chồng thì đám cưới đã theo kiểu hiện đại. Tôi luôn trăn trở và quyết tâm phục dựng lại nét đẹp này để thế hệ sau hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình”, bà Năm chia sẻ.

Các bậc cao niên và đại diện hai họ thực hiện nghi thức dâng lễ và bàn giao dâu rể. Ảnh: N.L

Sau nhiều năm chuẩn bị, đến năm 2023, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đám cưới truyền thống của người Mường tại Yên Sơn đã được phục dựng sau hơn 30 năm mai một.

Đám cưới người Mường ở Yên Sơn mai một đang dần được gìn giữ, phục dựng. Ảnh: N.L

Theo bà Năm, trong các bước của đám cưới Mường, nghi thức quyết định ngày cưới (người miền xuôi thường gọi là “đi chơi nhà”) có ý nghĩa quan trọng. Khi nhà gái đồng thuận, nhà trai chuẩn bị các lễ vật như rượu, gà, bánh chưng, bánh sừng bò để tiến hành các nghi lễ tiếp theo.

Không gian đám cưới truyền thống còn thể hiện rõ vai trò của cộng đồng. Các bậc cao niên, đại diện hai họ cùng tham gia thực hiện nghi thức dâng lễ, bàn giao dâu rể; họ hàng, làng xóm cùng chung vui qua tiếng cồng chiêng, lời hát giao duyên và những mâm cỗ truyền thống.

Đại diện nhà trai và nhà gái chào hỏi nhau trong lễ cưới. Ảnh: N.L

Niềm vui của cộng đồng người Mường ở Yên Sơn càng được nhân lên khi đám cưới truyền thống của địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng vào đầu năm 2026.

Đám cưới truyền thống của người Mường là một chuỗi nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa. Ảnh: N.L

Người Mường ở Yên Sơn có nguồn gốc từ Mường Vang (Hòa Bình cũ), di cư đến vùng đất này cách đây khoảng 300-400 năm. Qua nhiều thế hệ, đám cưới truyền thống đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, phản ánh quan niệm về gia đình, cộng đồng và sự gắn kết giữa con người với quê hương.

Đám cưới không chỉ là việc kết duyên đôi lứa mà còn là nghi lễ gắn kết cộng đồng sâu sắc. Ảnh: N.L

Giá trị đặc biệt của di sản này nằm ở sự kết hợp giữa nghi lễ cưới hỏi, nghệ thuật hát đúm, văn hóa cồng chiêng và ẩm thực “cỗ lá” đặc trưng. Việc phục dựng và gìn giữ đám cưới truyền thống không chỉ giúp bảo tồn bản sắc của người Mường mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của tỉnh Ninh Bình trong dòng chảy hội nhập hiện nay.