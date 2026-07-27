Chuyện tình chung xóm

Sa Ri Phah (SN 2004) và A Mách (SN 2003) cùng sinh ra và lớn lên ở ấp Chăm, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, hai nhà cách nhau vỏn vẹn 500m. Dẫu vậy, suốt tuổi thơ, họ không hề quen biết nhau.

Chỉ đến khi được một người bạn mai mối vào năm 2024, họ mới bắt đầu chuyện tình yêu đẹp và bước vào hôn nhân bằng một đám cưới đậm bản sắc văn hóa Chăm, nơi chú rể tự nguyện về nhà vợ ở rể theo phong tục của dân tộc mình.

“Mọi thứ với chúng tôi giống như được ông trời sắp đặt", Ri Phah nói.

Cặp đôi chung xóm nên duyên sau 10 ngày tìm hiểu

Khi A Mách chủ động nhắn tin làm quen, Ri Phah có chút bất ngờ nhưng rồi biết anh là bạn chung xóm, cô đã mở lòng. Từ những cuộc trò chuyện giản dị mỗi ngày, khoảng cách giữa hai người dần xích lại.

Với Ri Phah, điều khiến cô rung động trước A Mách không phải những lời nói hoa mỹ mà là cảm giác bình yên hiếm có.

“Lần đầu tiên tôi gặp được một người hợp với mình từ tính cách, lối sống đến suy nghĩ. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có. Chỉ sau 10 ngày quen nhau, chúng tôi chính thức hẹn hò", Ri Phah chia sẻ.

Trong thời gian yêu, cả hai cũng có lúc giận hờn nhưng A Mách luôn là người chủ động nhường nhịn, lựa chọn sự dịu dàng thay vì hơn thua.

Anh tự nguyện làm mọi thứ vì bạn gái, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Tình yêu của họ được vun đắp từ những việc làm giản dị như gửi cho nhau món đồ ăn vặt, chăm sóc nhau khi ốm đau, chia sẻ cùng nhau niềm vui, nỗi buồn...

Tình yêu của họ nhẹ nhàng mà bền bỉ

Dù nhà gần nhưng vì công việc làm theo ca kíp, họ chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Càng như vậy, họ càng trân trọng khoảng thời gian được bên nhau.

“Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là tiệc sinh nhật đầu tiên A Mách chuẩn bị cho tôi.

Anh âm thầm mua bánh kem, trang trí buổi tiệc rồi mua quà tặng tôi. Sự tỉ mỉ của anh khiến tôi bất ngờ, cũng trân trọng hơn tình cảm của anh”, Ri Phah kể.

Yêu nhau được khoảng 4 tháng, A Mách đưa Ri Phah về ra mắt gia đình. Vốn hiểu rõ về nhau vì sống chung xóm, hai bên bố mẹ đều ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi.

Ri Phah nhớ như in lời dặn dò của mẹ: “Con lấy chồng gần là mẹ mừng. Mẹ không cần gì cả, chỉ cần các con yêu thương và đến được với nhau”.

Cuộc sống ở rể

Sau 1 năm yêu, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 9/2025. Bảy tháng sau, đám cưới chính thức diễn ra theo phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, chính thức đưa họ bước vào chương mới của cuộc đời.

Cặp đôi kết hôn sau gần 2 năm tìm hiểu

Trong đám cưới của Ri Phah và A Mách, nghi thức quan trọng nhất là lễ công nhận đôi trẻ trở thành vợ chồng.

Trong nghi lễ này, chú rể cùng gia đình sẽ đem lễ vật gồm tiền và vàng sang nhà gái. Chú rể trao vàng cưới cho cô dâu theo thỏa thuận giữa hai gia đình. Sau đó, cha cô dâu nắm tay chú rể và tuyên bố bằng tiếng Chăm rằng, ông gả con gái cho chàng trai.

Tiếp đó, chú rể đáp lời, chính thức nhận cô dâu làm vợ và xác nhận sính lễ đã trao. Cuối cùng, một người thầy đứng ra đọc kinh cầu nguyện và chúc phúc cho đôi uyên ương.

“Sau nghi thức đó, hai bên gia đình cùng tổ chức tiệc cưới và vào buổi tối, gia đình nhà trai sẽ đưa chú rể sang nhà gái để ở rể.

Vì chúng tôi ở chung xóm nên một số nghi thức đã được lược đi. Nếu chú rể ở xa thì tối đó, gia đình hai bên sẽ đánh trống, đập nồi để đưa chú rể sang nhà gái. Không khí náo nhiệt vô cùng”, Ri Phah kể.

Dẫu vậy, Ri Phah vẫn hạnh phúc khi có một đám cưới trọn vẹn. Điều khiến cô xúc động nhất không phải những nghi lễ hay sính lễ, mà là khoảnh khắc người thân, bạn bè lần lượt gửi đến hai vợ chồng lời chúc phúc chân thành.

Nghi thức đặc biệt trong hôn lễ của người Chăm

Người Chăm vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa mẫu hệ, trong đó sau lễ cưới, chú rể thường về nhà vợ ở rể thay vì cô dâu về nhà chồng. Tuy nhiên, theo Ri Phah, ngày nay phong tục này không còn cứng nhắc mà tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự thống nhất của hai bên gia đình.

“A Mách sẵn sàng về nhà tôi ở rể vì hoàn cảnh gia đình tôi khá đặc biệt. Bố mẹ tôi ly hôn từ lâu, mẹ đã đi bước nữa và hiện có thêm một em trai 2 tuổi. Tôi muốn ở gần để đỡ đần mẹ nên ngỏ ý với A Mách, và anh ấy đồng ý”, Ri Phah chia sẻ.

Theo Ri Phah, chính sự chân thành, khiêm nhường của chồng đã giúp cuộc sống gia đình luôn êm ấm. Sự hiện diện của chàng rể khiến ngôi nhà nhỏ thêm đầm ấm, ngập tràn tiếng cười.

Ảnh: NVCC