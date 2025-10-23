Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000. Nhờ ngoại hình sáng, giỏi tiếng Anh với nền tảng 8.5 IELTS, cô được làm MC trong các chương trình tiếng Anh của VTV.

Ở mảng phim ảnh, cô gây chú ý với vai Hồng trong phim Mắt biếc. Sau đó, Thảo Tâm tham gia các dự án như 578: Phát đạn của kẻ điên, Fanti, Móng vuốt... và đóng 1 số MV của ca sĩ Nguyên Hà.

Tạo hình vai diễn của Thảo Tâm trong vở nhạc kịch.

Sau thời gian im ắng, Thảo Tâm trở lại góp mặt trong vở nhạc kịch Once on this island (Ngày xưa trên một hòn đảo).

Cô vào vai thần chết Papa Ge với tạo hình ma mị, hắc ám. Nhân vật được mô tả không gào thét, chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ấy đủ khiến các linh hồn run rẩy. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với nhạc kịch.

Thảo Tâm tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến việc đứng trên sân khấu hàng trăm khán giả với vai trò diễn xuất, vừa hát và nhảy.

Tuy nhiên, diễn viên quyết định thử sức vì nhạc kịch là thể loại cô yêu thích từ nhỏ. Sau khi casting và được chọn, Thảo Tâm không cho phép bản thân lơ là, dồn hết tâm huyết rèn luyện.

Nhờ nền tảng tiếng Anh tốt và kỹ năng diễn xuất, Thảo Tâm được đánh giá hoàn thành trọn vẹn vai diễn.

Quá trình tập luyện, cô nhận ra mình có nhiều sự đồng cảm với những gì nhân vật chính trải qua. Không ít lần diễn viên xúc động vì tìm thấy bản thân trong từng lát cắt của câu chuyện.

"Tôi thích vở diễn này vì nhân vật chính phải trải qua nhiều cảm xúc vui, buồn, đau để trưởng thành, giống như mỗi người trong số chúng ta ở ngoài đời thực cũng vậy", Thảo Tâm tiết lộ.

Đại diện ê-kíp chia sẻ tâm huyết về vở diễn.

Once on this island là vở nhạc kịch quốc tế, được chuyển thể từ tiểu thuyết My love, my love của Rosa Guy - tác phẩm ra đời vào thập niên 1980.

Nhân vật chính là Ti Moune - cô gái mồ côi được các vị thần cứu sống sau cơn bão trên hòn đảo nhỏ vùng Caribe. Lớn lên trong nghèo khó, Ti Moune phải lòng Daniel - chàng quý tộc thượng lưu - nhưng tình yêu ấy phải đối mặt với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội.

Từ đó, Ti Moune bắt đầu hành trình đấu tranh cho tình yêu và định mệnh của chính mình.

Đây là lần đầu tiên một trong những tác phẩm biểu tượng của nhạc kịch đương đại, từng đoạt giải Tony và Olivier danh giá, được biểu diễn trọn vẹn tại Việt Nam.

Vở diễn ở Việt Nam được dàn dựng bởi đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn, giám đốc sản xuất Thảo Ngọc, giám đốc âm nhạc Timmy, biên đạo múa John Huy Trần.

Các diễn viên trẻ hào hứng trong buổi ra mắt vở nhạc kịch với khán giả.

Ngoài Thảo Tâm, dự án quy tụ nhiều diễn viên trẻ của nhóm nhạc kịch Impact Theatre Saigon (ITS) do đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn sáng lập. Vở với 26 thành viên, trong đó có nhiều gương mặt mới chưa từng đứng trên sân khấu hay lần đầu tiếp xúc với nhạc kịch.

Dù không tránh khỏi lo lắng và sợ hãi, ngọn lửa đam mê đã trở thành động lực, gắn kết các thành viên để họ cùng trở thành một phần của dự án.

Clip các diễn viên thể hiện 1 phân đoạn của vở nhạc kịch

Ảnh, clip: HK, NVCC