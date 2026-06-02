Chia sẻ với VietNamNet, NSND Như Quỳnh kể bà vừa có vai diễn ám ảnh, nặng cả về tâm lý lẫn thể lực trong dự án điện ảnh Trại buôn người.

NSND Như Quỳnh có vai diễn thử thách ở tuổi 72. Ảnh: Mỹ Anh

Trong phim, bà hóa thân người mẹ mạo hiểm lao vào hang ổ bọn tội phạm để cứu con. Nhân vật trải qua các cảnh rượt đuổi, bị tra tấn, nhảy qua các hào nước trốn chạy... khiến bà áp lực, căng thẳng từ khi nhận kịch bản tới khi ra phim trường.

"So với tuổi của tôi, vai diễn này rất nặng, đòi hỏi sức khỏe lẫn tinh thần. Đây là phim tôi cảm giác bị 'bầm dập' nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp", nữ nghệ sĩ kể.

Trước khi phim bấm máy 1 tháng, NSND Như Quỳnh từ Hà Nội vào TPHCM tập thể thao, tập bơi để duy trì sức bền, độ dẻo dai. Bà cũng học thêm các tư thế ngã, né sao cho phù hợp, tránh bị chấn thương trong quá trình quay.

Nghệ sĩ lăn xả các cảnh hành động dưới sự hỗ trợ của đội ngũ cascadeur.

Bên cạnh đó, đoàn phim luôn cử ê-kíp túc trực, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Những phân đoạn có tính hành động cao, mạo hiểm, bà luôn có đội ngũ cascadeur hỗ trợ thực hiện.

Ê-kíp phim Trại buôn người vừa công bố teaser, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ. Ngoài NSND Như Quỳnh, dự án có sự góp mặt của NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Khánh My…

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua vài khung hình, mỗi nhân vật đều gây chú ý bằng ánh mắt ám ảnh. Trong đó, Steven Nguyễn hóa thân thành một người nông dân hiền lành bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn, phải dấn thân giải cứu em gái (á hậu Minh Kiên thủ vai).

Steven Nguyễn - diễn viên phim "Mưa đỏ" đóng vai chính của dự án.

Từng gây chú ý khi tham gia phim Mưa đỏ (doanh thu hơn 700 tỷ đồng), sự trở lại của nam diễn viên trong tác phẩm điện ảnh khiến nhiều khán giả tò mò.

Đoạn teaser dài chưa đầy một phút tập trung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về thế giới của phim thông qua hàng loạt đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy hỗn loạn bên trong một khu giam giữ khép kín.

Trại buôn người dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng tác giả, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang.

Nhà sản xuất cho biết cảnh quay trong trại giam quy tụ 700 diễn viên, đại diện cho 700 số phận trong bóng tối của tội ác. Bầu không khí trong teaser được bao trùm bởi sự ngột ngạt của cảnh tượng bạo loạn, nơi con người bị đối xử như những món hàng hóa và phải liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ.

Kịch bản phim được phát triển trong nhiều năm trước khi chính thức đưa vào sản xuất, cụ thể khởi nguồn ý tưởng vào tháng 8/2022. Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tiếp cận các câu chuyện thực tế để có thể xây dựng được các bối cảnh chân thực nhất.

Trại buôn người dự kiến khởi chiếu dịp Lễ 2/9.

Teaser phim "Trại buôn người"

