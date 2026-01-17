Tối 16/1 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Tổng kết các hoạt động năm 2025 của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và công bố LHP Châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF IV).

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam.

Năm qua VFDA vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác; Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân và UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì thành tích phối hợp tổ chức DANAFF III.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: “2025 là một năm đặc biệt sôi động với rất nhiều sự kiện và hoạt động quy mô lớn do Hiệp hội chủ động tổ chức hoặc phối hợp triển khai cùng các đối tác trong và ngoài nước. Trung bình, cứ mỗi 1 đến 2 tháng, Hiệp hội lại thực hiện một sự kiện lớn, trải dài cả trong nước lẫn quốc tế tạo nên một hành trình hoạt động liên tục, bền bỉ trong suốt năm 2025”.

Ông Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẳng định 2025 là năm đậm dấu ấn của Hiệp hội trong vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các địa phương, các nhà làm phim, quan trọng hơn là cầu nối năng động hiệu quả giữa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với điện ảnh khu vực và thế giới.

"Tôi đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội đã mang lại kết quả cụ thể và hiệu ứng truyền thông tích cực cả trong nước và quốc tế", Thứ trưởng nhận định.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được năm 2025, tại buổi Lễ Tổng kết, VFDA chính thức công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV). TS. Ngô Phương Lan cùng NSND Như Quỳnh, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng nhấn nút công bố LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 dự kiến diễn ra từ 28/6-4/7/2026 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

TS. Ngô Phương Lan cùng NSND Như Quỳnh, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Phó TGĐ VTV và bà Nguyễn Thị Anh Thi - PCT UBND thành phố Đà Nẵng cùng công bố LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố DANAFF IV, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết sau 3 mùa tổ chức, DANAFF đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu điện ảnh, là nơi hội tụ của các tài năng sáng tạo cùng những cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy cảm hứng.

Theo bà, những thành công mà DANAFF đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố sự kiện”, “thành phố sáng tạo”, đồng thời từng bước hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thành phố Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để DANAFF IV được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Về quy mô, DANAFF IV được mở rộng toàn diện, dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu lãnh đạo, nghệ sĩ và các chuyên gia hàng đầu về điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế.

Điểm nhấn LHP vẫn là hai hạng mục tranh tài quan trọng: Phim Châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, cùng hệ thống chương trình không dự thi phong phú, trong đó nổi bật là Chùm phim 40 năm đổi mới và Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.

Lần đầu tiên, những vấn đề cốt lõi như bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, diện mạo điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới và chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh sẽ được thảo luận sâu tại các hội thảo chuyên đề.

Bên cạnh đó, DANAFF IV cũng chú trọng phát triển các chương trình mang tính nền tảng cho công nghiệp điện ảnh, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thị trường. Nổi bật là Vườn ươm Dự án (Chợ Dự án phim) – không gian tuyển chọn các nhà làm phim trẻ Việt Nam và quốc tế có dự án tiềm năng để tham gia chương trình đào tạo, tập huấn và thực hành chuyên sâu, với sự đồng hành của các chuyên gia điện ảnh uy tín trong và ngoài nước.

Song song với đó, DANAFF Industry Networking - chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức. Với các phiên bàn tròn, chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động tiếp xúc đối tác, tạo cầu nối trực tiếp giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị điện ảnh như sản xuất, đơn vị phát hành, đạo diễn và nhà đầu tư.

Ở khía cạnh phát triển chiều sâu nguồn nhân lực, DANAFF Script Lab – chương trình đào tạo các nhà biên kịch trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam được triển khai như một bước đi chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng kịch bản và xây dựng đội ngũ sáng tạo kế cận.

Ngoài hoạt động mang tính hàn lâm, DANAFF IV vẫn giữ được sự gắn kết mật thiết với công chúng thông qua các sự kiện bên lề đầy màu sắc. Các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu giữa người hâm mộ và các ngôi sao điện ảnh hay cộng đồng yêu điện ảnh DANAFF's Cinephiles sẽ tạo nên một không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố.

Ảnh: BTC