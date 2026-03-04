NSND Trà Giang là khách mời đặc biệt trong sự kiện triển lãm ảnh nghệ thuật Sương - Trong trẻo từng khoảnh khắc của đạo diễn - giảng viên Dương Huy.

Ở tuổi 84, NSND Trà Giang dù không còn đóng phim nhưng với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, bà đều cố gắng tham gia. Với bà, đây là 1 sự động viên, khích lệ của cá nhân dành cho các bạn trẻ.

NSND Trà Giang minh mẫn ở tuổi 84.

Trà Giang vui vì biết dự án này được thực hiện từ ê-kíp những người trẻ, có bạn thuộc Gen Z. Theo bà, đây là sự tiếp nối hành trình nghệ thuật, mở ra triển vọng và tiềm năng phát triển cho nền văn hóa - nghệ thuật Việt.

“Tôi xúc động và thương các bạn đã nỗ lực cho đam mê nghệ thuật mình theo đuổi. Tôi rất mong sự chung tay giúp sức từ nhiều phía để họ đi xa và lâu hơn với nghề”, NSND Trà Giang chia sẻ với VietNamNet.

Dạo quanh 1 vòng sự kiện, Trà Giang chăm chú ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Vốn là 1 họa sĩ, bà hân hoan chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp sương với nhiều góc độ, khoảnh khắc khác nhau.

Nghệ sĩ kể từng vẽ sương nhưng những giọt sương của bà đơn giản chứ không đa sắc như ảnh tại triển lãm.

Trà Giang ngắm nhìn các tác phẩm nhiếp ảnh chụp giọt sương.

“Vẽ về sương rất khó, chụp những giọt sương qua ảnh càng khó hơn. Giọt sương của Dương Huy vừa long lanh, vừa sáng chói như những viên kim cương mang sức sống và sự tươi mới”, NSND Trà Giang nhận định.

Triển lãm giới thiệu hơn 70 tác phẩm nhiếp ảnh được tích lũy qua nhiều năm quan sát thiên nhiên và đời sống. Ở đó, ánh sáng chưng cất thành cảm xúc, hơi nước trở thành chất liệu kể chuyện và khoảnh khắc mong manh được giữ lại như một lời thì thầm của thời gian.

Clip NSND Trà Giang chúc mừng đạo diễn, nghệ sĩ Dương Huy

Với Dương Huy, trong từng khung hình, giọt sương trở thành một câu chuyện. Có giọt sương như nỗi nhớ, có giọt sương như niềm hy vọng, có giọt sương như lời tiễn biệt, như thứ ánh sáng và bóng tối, của hiện hữu và tan biến.

Triển lãm xây dựng theo cấu trúc 5 chương, tái hiện hành trình của sương như một biểu tượng nghệ thuật giàu cảm xúc của sự lặng yên, tinh khiết, huyền ảo nhưng thấm đẫm triết lý nhân sinh.

Không gian trưng bày thiết kế theo hướng mở, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hình ảnh phim từ quá trình tác nghiệp của tác giả, nhằm tạo nên trải nghiệm thị giác - cảm xúc mang tính chiêm nghiệm lắng đọng.

Dự án "Kính vạn hoa" mùa 3 công bố với những điểm đổi mới.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố Kính vạn hoa mùa 3 - dự án là sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích điện ảnh, truyền thông và hoạt động xã hội.

Với góc nhìn đa chiều từ chiếc kính vạn hoa về cuộc sống, dự án muốn mang đến nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Bước sang mùa mới, đơn vị đánh dấu bước chuyển mình từ một dự án ươm mầm phim ngắn dành cho giới trẻ trở thành nền tảng văn hóa - giáo dục - công nghệ - sáng tạo đa lĩnh vực.

