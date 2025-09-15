Chiều 15/9, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Bá Bân - Chủ tịch UBND xã Ea Súp cho biết, địa phương đang giao cho cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin vụ việc nữ nhân viên giao hàng bị hành hung nhập viện.

Chị H. tố bị khách hàng hành hung phải nhập viện. Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ chị T.L.T.H. (28 tuổi, nhân viên giao hàng, trú tại xã Ea Súp) cung cấp, chiều 13/9, chị có giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến nhà một khách hàng trên đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp.

Khi nhận hàng, một nam thanh niên đã kiểm tra và nói mẹ sẽ chuyển khoản sau. Vì quen biết với gia đình này, chị H. đã tin tưởng giao hàng và ra về.

Tuy nhiên, đến 18h10 cùng ngày, do vẫn chưa thấy khách chuyển tiền nên chị H. gọi lại thì được báo là bận và sẽ chuyển khoản sau.

Đến 20h20, do phía công ty yêu cầu chị H. chốt đơn hàng và thanh toán tiền vì khách đã xác nhận nhận hàng với cửa hàng.

Lúc này chị H. tiếp tục gọi cho mẹ của nam thanh niên để nhận tiền, nhưng người này nói sẽ trả lại hàng vì quần áo bị chật.

Chị H. có trình bày rằng người giao hàng chỉ là trung gian, khách đã nhận và kiểm tra hàng giờ trả lại sẽ rất khó, sau đó chồng chị H. đã chở chị đến nhà khách hàng để trao đổi thêm xem cửa hàng có đồng ý đổi trả hay không.

Chị H. kể, khi đến nơi chị bị vợ chồng chủ nhà chửi bới rồi xông vào hành hung. Khi chồng chị H. bị lôi vào trong nhà, chị H. chạy lại giằng co, vô tình túm nhầm dây chuyền của chủ nhà.

Người này liền xô chị ra và hô hoán "cướp". Đáng chú ý, con trai của chủ nhà còn cầm dao chạy ra dọa...

Vợ chồng chị H. đã phải giằng lấy dao vì lo sợ. Trong quá trình xô xát, chị H. bị thương tích, chảy nhiều máu.

Chị H. sau đó được chồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, chị được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

"Tôi đã trình báo vụ việc và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật", chị H. nói.