Chiều 1/4, Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND TP Hội An về việc di tích bia yểm thủy đạo tại phường Cẩm Phô (TP Hội An) bị phá hoại.

Trước đó, sáng 1/4, một số người dân đến cây đa cạnh nhà 98A đường Phan Châu Trinh để thắp hương, quét dọn thì phát hiện bề mặt tấm bia đá đặt dưới gốc đa cổ thụ đã bị đục phá, tẩy xóa.

Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An, trong sáng nay, trung tâm phối hợp với UBND phường Cẩm Phô đến hiện trường khảo sát và ghi nhận hiện trạng các chữ và hình chạm khắc trên bề mặt bia đá đã bị đục phá, làm hư hại gần như hoàn toàn.

Tấm bia cổ bị tẩy xóa, đục phá. Ảnh: Anh Dũng

Hiện, trung tâm đã trình báo vụ việc lên Công an phường Cẩm Phô. Đồng thời đề nghị UBND TP Hội An chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai điều tra, xử lý các đối tượng đã có hành vi phá hoại đối với di tích theo quy định.

Theo danh mục di tích lịch sử - văn hóa của TP Hội An, di tích bia yểm thủy đạo nằm trong khu vực bảo vệ 1 của di tích cấp quốc gia đặc biệt - Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Tấm bia đá đặt bên trong một am thờ nhỏ xây bằng gạch, nằm trong lòng gốc cây đa cổ thụ. Cây đa này cũng đã được UBND TP Hội An ghi vào danh mục cây cổ thụ được bảo vệ. Mặt bia quay về hướng bắc, trên bia khắc dòng chữ Hán (Bắc Đế sắc lệnh lập cực ngự phong yểm thủy đạo) và hình các đạo bùa, cách Chùa Cầu khoảng 300m.

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, tấm bia này dùng để trấn thủy và có mối liên hệ với tín ngưỡng thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ tại di tích chùa Cầu.