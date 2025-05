Hôm nay (14/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh – Cựu bí thư TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quyết định do Thượng tá Trần Ngọc Công – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ký, gửi Viện KSND cùng cấp và bị can vào sáng cùng ngày.

Ông Nguyễn Hồng Khanh liên tục kêu oan từ khi bị khởi tố. Ảnh: Đ.Đ

Theo cơ quan điều tra, lý do đình chỉ điều tra vụ án là “do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội”, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm a, Khoản 2, Điều 29 Bộ luật hình sự.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết đang chờ quyết định từ phía cơ quan điều tra, đồng thời xem xét để ra quyết định phê chuẩn.

Như vậy, sau hơn 7 năm tiến hành điều tra và gia hạn, vụ án này đã được đình chỉ. Trước đó 5 ngày, cơ quan điều tra cũng đã ban hành quyết định thay đổi tội danh đối với ông Khanh từ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” sang tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” và được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Khanh mua tổng cộng 18ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (SN 1947 - đã mất), là tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV với giá hơn 14,3 tỷ đồng để trồng cao su.

Những lần mua bán trên, giữa bà Hiệp và vợ chồng ông Khanh làm thủ tục tại văn phòng công chứng, có xác nhận của đại diện ngân hàng, do giấy tờ khu đất được bà Hiệp thế chấp vay ngân hàng.

Giữa tháng 10/2016, sau khi bà Hiệp qua đời, con trai là Nguyễn Hiệp Hòa có đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Khanh cấu kết cùng cán bộ ngân hàng o ép, buộc bà Hiệp bán đất rẻ.

Công an Bình Dương vào cuộc, khởi tố ông Khanh và hai cán bộ ngân hàng cùng một số cán bộ cấp xã, thị xã Bến Cát với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, ông Khanh bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Huy Hùng (54 tuổi, nguyên giám đốc ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (52 tuổi, cựu Phó phòng Quan hệ khách hàng) mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá rẻ gây thất thoát cho nhà nước 35,7 tỷ đồng.