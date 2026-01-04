Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do du khách ghi lại tại Chính điện Lam Kinh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong clip, nữ hướng dẫn viên thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh nhưng có nội dung nhắc tới triều đại Tây Sơn, không đúng với giá trị lịch sử của di tích.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây nhiều tranh cãi và phản ứng trái chiều.

Trước thông tin lan truyền, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Hướng dẫn viên P. thuyết minh sai tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian mùa hè năm 2024, trong quá trình hướng dẫn tham quan tại khu vực Chính điện Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Người xuất hiện trong clip là cán bộ hướng dẫn viên tên P. thuộc Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh (nay là Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình thuyết minh, hướng dẫn viên đã trình bày nội dung không đúng với kịch bản thuyết minh đã được phê duyệt, dẫn đến sự cố đáng tiếc nêu trên.

Sau khi làm rõ, Ban Quản lý đã quyết định đình chỉ công tác thuyết minh đối với hướng dẫn viên P., đồng thời tiến hành chấn chỉnh toàn diện hoạt động thuyết minh, hướng dẫn tại di tích.

Theo đó, đơn vị cũng tiếp tục kiểm điểm sâu sắc, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực trong hoạt động giới thiệu, thuyết minh các giá trị lịch sử - văn hóa tại các di tích trên địa bàn.