Đinh Hoài Xuân: Không đưa 5 dàn nhạc quốc tế về VN, tôi chết cũng không nhắm mắt

Những tác phẩm được chọn biểu diễn trong chương trình CF6: The marriage of Figaro (Đám cưới Figaro) của Mozart, tác phẩm của nhà soạn nhạc Rossini viết cho Clarinet, những bản Valse nổi tiếng thế giới như The blue Danube (Sông Danube xanh) của vua nhạc waltz Johann Strauss II hay Waves of the Danube (Sóng sông Danube) do nhà soạn nhạc người Romania Iosif Ivanovici sáng tác… Ngoài ra, những bản nhạc phim nổi tiếng gắn liền với những kiệt tác điện ảnh như The Godfather, Schindler's list, Cinema Paradiso, giúp khán giả có những trải nghiệm sống động, thể hiện sự kết nối giữa âm nhạc và điện ảnh, qua đó truyền đi thông điệp của Cello Fundamento về khả năng phổ biến và lan toả của âm nhạc cổ điển.