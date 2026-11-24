MỸ - Khu điền trang trị giá 42 triệu USD (khoảng 1.083 tỷ đồng) của diễn viên Will Smith tại Calabasas, California (Mỹ) đã chìm trong biển lửa vào sáng 23/11.

Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, một cuộc gọi khẩn cấp tới số 911 đã được thực hiện vào khoảng nửa đêm để báo cáo về việc một nhà kho bảo trì bốc cháy trên khu đất rộng 60,7 hecta này và đám cháy dữ dội sau đó đã được dập tắt.

Đoạn clip do Page Six thu thập được cho thấy lực lượng ứng cứu khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Đây chính là dinh thự trị giá 42 triệu USD của gia đình diễn viên nổi tiếng Will Smith.

Hình ảnh dinh thự trong đám cháy. Ảnh: BACKGRID

“Không có ai bị thương, không có trường hợp nào cần phải chuyển đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy là do tai nạn", người phát ngôn của Sở cứu hỏa Los Angeles chia sẻ với Page Six. Công trình bị cháy là nhà kho có diện tích 72m2 thuộc dinh thự của nam diễn viên, ngọn lửa đã được khống chế trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng hầm. “Tất cả mọi người đều ổn và đang ở trong nhà. Một lính cứu hỏa đã được chăm sóc y tế nhưng mọi người đều an toàn", một nguồn tin thân cận với gia đình Will Smith chia sẻ với Page Six.

3 năm trước vụ cháy tầng hầm, Will Smith từng chia sẻ nỗi lo lắng khi trận cháy rừng Woolsey ở Nam California thiêu rụi nhà cửa của nhiều người nổi tiếng khác thành tro bụi. Anh gọi tình huống này là “rất đáng sợ” trên Instagram vào năm 2018.

Will Smith đã mua mảnh đất cho khu điền trang ở Calabasas này vào năm 2003. Quá trình xây dựng dinh thự gồm 6 phòng ngủ và 13 phòng tắm hoàn tất vào năm 2010. Cặp đôi từng rao bán ngôi nhà vào năm 2011 với giá 42 triệu USD nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại.

Trước đó, dinh thự của gia đình nam diễn viên từng phải trải qua quá trình cải tạo sau một vụ hỏa hoạn khác xảy ra vào năm 2021.

Năm 2023 xuất hiện tin đồn Will Smith và vợ ly thân và sống riêng trong nhiều năm. Tuy nhiên, tạp chí PEOPLE sau đó đưa tin rằng nữ diễn viên 55 tuổi đã dọn về sống chung với Will Smith 2 năm trước sau thời gian họ ly thân.

Will Smith. Ảnh: Wireimage.

Will Smith là một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1968 từng giành 1 tượng vàng Oscar năm 2022 trên tổng số 4 lần được đề cử. Anh nổi tiếng với các phim: Ali, The Pursuit of Happyness, King Richard, I Am Legend, Men in Black... Theo Celebritynetworth, Will Smith hiện sở hữu khối tài 350 triệu USD.

Hình ảnh hiện trường:

Video: Page Six