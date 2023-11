Người dẫn chương trình Charlamagne đã hỏi Jada Pinkett Smith rằng cô cảm thấy thế nào về những tin đồn xung quanh Will và Duane mới xuất hiện. Nữ diễn viên cho biết đây là tin đồn lố bịch.

Một người có tên là Brother Bilal (vốn là trợ lý cũ của Will Smith) trong cuộc trả lời phỏng vấn Unwine With Tasha K mới đây nói rằng nhiều năm trước đã bắt gặp Will Smith đang quan hệ tình dục với Duane Martin - nam diễn viên hơn anh 3 tuổi.

“Người này đã cố gắng để vòi tiền nhưng không được. Chúng tôi sẽ có các hành động pháp lý bởi bạn có thể đưa ra quan điểm về ai đó nhưng không thể bịa ra những câu chuyện độc hại như thế”, Jada Pinkett Smith nói về Bilal. Cô cũng khẳng định đây là thông tin "không đúng sự thật".

Theo nữ diễn viên Madagascar, Bilal từng hợp tác với chồng mình trong 1 cuốn sách nhưng sau đó cảm thấy mình không được trả xứng đáng với công sức. Jada Pinkett Smith cho hay Will Smith đã sẵn sàng đưa cho Bilal một khoản tiền nhưng anh ta không nhận.

Vì thế Jada Pinkett Smith cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Bilal dựng nên chuyện này. Nữ diễn viên nói cô không biết cụ thể về thỏa thuận làm ăn giữa chồng mình và Bilal nhưng Jada Pinkett Smith và Will Smith sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Đại diện của gia đình Will Smith chia sẻ với PEOPLE về cáo buộc của Bilal rằng “toàn bộ chuyện này hoàn toàn là bịa đặt, cáo buộc rõ ràng là sai sự thật". Một nguồn tin thân cận với gia đình Smith cho hay họ sẽ khởi kiện Bilal. Quỳnh An