Hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, điện máy và các sàn thương mại điện tử giảm giá mạnh dịp Black Friday 2026. Black Friday 2026 diễn ra vào ngày nào?

Black Friday 2026 diễn ra vào ngày nào?

Từ một sự kiện mua sắm tại Mỹ, Black Friday đã trở thành ngày hội mua sắm toàn cầu, thu hút sự tham gia của hàng loạt thương hiệu quốc tế, hệ thống bán lẻ và các nền tảng thương mại điện tử.

Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc kinh doanh trước mùa Giáng sinh và năm mới, tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng.

Black Friday 2026 chính thức diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27/11.

Từ giữa tháng 11, trên các tuyến phố như Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà…, nhiều cửa hàng đồng loạt giảm giá từ 50-80% đối với nhiều sản phẩm. Những mặt hàng thường được giảm giá mạnh là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, đồ điện tử, điện máy, nội thất và đồ gia dụng.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thời trang, Black Friday là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ các bộ sưu tập cũ, thu hồi vốn để nhập hàng phục vụ mùa đông và Tết Nguyên đán.

Các hệ thống bán lẻ điện máy, đồ công nghệ tận dụng dịp này để thúc đẩy doanh số những sản phẩm có giá trị cao như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại và máy tính.

Các cửa hàng khuyến mại dịp Black Friday. Ảnh: Duy Anh

Sau Black Friday, người tiêu dùng còn có thêm cơ hội săn hàng giảm giá vào ngày Cyber Monday (Thứ Hai điện tử), diễn ra ngày 30/11/2026. Các chương trình ưu đãi trong ngày này chủ yếu tập trung vào hoạt động mua sắm trực tuyến.

Mua hàng Black Friday thế nào để thực sự tiết kiệm?

Trước hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn dịp Black Friday, người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn sản phẩm, tránh tâm lý mua hàng vì giá rẻ dẫn đến chi tiêu vượt kế hoạch.

Theo chuyên gia tư vấn tài chính, người tiêu dùng nên xác định trước những mặt hàng thực sự cần thiết, dự trù số tiền có thể chi tiêu. Điều này giúp hạn chế việc mua sắm theo cảm xúc, tránh tình trạng mua nhiều sản phẩm nhưng không có nhu cầu sử dụng.

So sánh giá trước khi xuống tiền: Không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá được quảng cáo. Người mua cần tham khảo giá bán tại nhiều cửa hàng, sàn thương mại điện tử và đối chiếu với giá sản phẩm trước thời điểm khuyến mại để xác định mức ưu đãi thực tế.

Đọc kỹ điều kiện khuyến mại: Những biển quảng cáo giảm giá tới 70-90% thường có sức hút lớn, song mức ưu đãi cao nhất có thể chỉ áp dụng cho một số sản phẩm, mẫu mã, kích cỡ hoặc số lượng hàng hóa giới hạn. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ các điều kiện đi kèm để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Kiểm tra chất lượng và nguồn gốc hàng hóa: Với các sản phẩm thời trang, người mua cần chú ý đến tình trạng sản phẩm. Đối với mỹ phẩm, cần kiểm tra hạn sử dụng. Khi mua đồ điện tử, điện máy có giá trị lớn, khách hàng cần quan tâm đến đời sản phẩm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc, xuất xứ và thời hạn bảo hành.

Một số cửa hàng áp dụng điều kiện đổi trả riêng đối với hàng khuyến mại. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ chính sách hậu mãi, giữ lại hóa đơn và chứng từ mua hàng để bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề.