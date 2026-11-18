Những tấm biển giảm giá 50-80% xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố thời trang Hà Nội trước thềm Black Friday. Thế nhưng, trái với cảnh quảng cáo rầm rộ, nhiều cửa hàng vẫn vắng khách, người mua tỏ ra dè dặt.

Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Black Friday (27/11), nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà (Hà Nội) đã đồng loạt treo biển giảm giá từ 50% đến 80%. Tuy nhiên, trái với những tấm băng rôn quảng cáo bắt mắt, lượng khách mua sắm vẫn khá thưa thớt.

Khảo sát trên phố Chùa Bộc cho thấy, nhiều cửa hàng quần áo, giày dép treo biển giảm giá 50%, 70%, thậm chí tới 80% ngay trước mặt tiền. Một số nơi còn bày thêm giá treo quần áo khuyến mại bên ngoài để thu hút khách.

Dù vậy, lượng người ra vào không nhiều. Phần lớn cửa hàng ghi nhận không khí mua bán khá trầm lắng.

Tại một cửa hàng thời trang nam quảng cáo giảm giá 50%, khách ghé vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số ít người xem qua các mẫu hàng rồi nhanh chóng rời đi. Một chuỗi cửa hàng thời trang nữ treo biển giảm tới 80% nhưng bên trong cũng chỉ có vài khách đang lựa đồ.

Tình trạng tương tự diễn ra trên phố Phạm Ngọc Thạch và Thái Hà. Các biển quảng cáo giảm giá xuất hiện dày đặc, song không khí mua sắm chưa sôi động. Nhiều cửa hàng chỉ lác đác khách ghé xem.

Cửa hàng thời trang treo biển giảm giá trước dịp Black Friday. Ảnh: D.Anh

Khách hàng ngày càng thận trọng với khuyến mại

Không ít người tiêu dùng cho biết họ không còn quá hào hứng với Black Friday như trước. Trong bối cảnh phải cân đối chi tiêu, việc mua thêm quần áo, giày dép không còn là ưu tiên của nhiều gia đình.

Bên cạnh đó, trải nghiệm mua sắm trong các đợt giảm giá trước đây cũng khiến một bộ phận khách hàng dè dặt. Theo phản ánh của người mua, mức giảm sâu thường chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tồn kho, mẫu cũ hoặc hạn chế về màu sắc, kích cỡ. Trong khi đó, các mẫu mới thường chỉ được giảm ở mức thấp hơn.

Chị Nguyễn Minh Trang (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đống Đa) cho biết chị từng là "tín đồ" săn sale mỗi dịp Black Friday nhưng vài năm gần đây đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Dãy phố thưa thớt vắng vẻ trong thời điểm mua sắm giao mùa. Ảnh: D.Anh

"Tôi không còn mặn mà với Black Friday vì nhiều cửa hàng treo biển giảm 70-80% nhưng thực chất chỉ áp dụng cho vài mẫu lỗi mốt, tồn kho từ mùa trước hoặc có chất lượng vải rất kém. Những mẫu mới, đẹp chỉ giảm tượng trưng 10-15%. Có nơi nâng giá gốc lên rồi mới hạ, tính ra chẳng rẻ hơn bình thường là bao", chị Trang nói.

Lê Hoàng Nam, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thủy lợi, cũng cho rằng việc nhiều cửa hàng triển khai khuyến mại quanh năm khiến người mua không còn tâm lý phải chờ đến Black Friday mới mua sắm.

Theo Nam, với cùng một mẫu áo khoác hoặc đôi giày, mua trên sàn thương mại điện tử, kết hợp mã giảm giá và ưu đãi vận chuyển, đôi khi có thể tiết kiệm 20-30% so với mua trực tiếp tại cửa hàng.

Ở phía người bán, việc triển khai chương trình khuyến mại từ giữa tháng 11 được xem là cách thu hút khách, cải thiện doanh thu và giải phóng hàng tồn trước khi kết thúc năm.

Chị Linh, quản lý một cửa hàng thời trang, cho biết cửa hàng phải đẩy chương trình giảm giá sớm để kích cầu. Tuy nhiên, theo chị, lượng khách mua trực tiếp trong các đợt khuyến mại gần đây không đạt kỳ vọng.

Chị cho biết trong dịp Black Friday năm 2025, dù thương hiệu triển khai nhiều chương trình kích cầu từ giữa tháng 11, sức mua tại cửa hàng vẫn khá trầm lắng.

Theo người quản lý này, các cửa hàng thời trang đang chịu áp lực từ chi phí mặt bằng, nhân sự, đồng thời phải cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử và hình thức bán hàng qua livestream.

Khi người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh giá, săn mã giảm và đặt hàng trực tuyến, lợi thế của việc mua sắm trực tiếp tại các tuyến phố thời trang giờ thu hẹp đáng kể.