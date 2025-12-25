Phim ngắn Tết của VinaTissue không kể Tết bằng tiếng cười lớn hay những khung cảnh rộn ràng quen thuộc, mà chọn một nhịp kể tinh tế hơn - kể Tết bằng ngôn ngữ dịu dàng.

Đó là thứ ngôn ngữ không cần lời, nhưng lại hiện hữu rõ rệt trong từng hành động nhỏ của gia đình Việt, đặc biệt là vào những ngày Tết - khi ai cũng bận rộn, nhưng cũng dễ mềm lòng hơn bao giờ hết.

Những khoảnh khắc dịu dàng ấy được tái hiện trọn vẹn trong phim ngắn Tết của VinaTissue. Cùng theo dõi phim ngắn để cảm nhận những câu chuyện nhỏ được kể bằng ngôn ngữ dịu dàng.

Trong gian bếp ngày giáp Tết, người mẹ đang tất bật chuẩn bị món ăn thì con gái chạy vào phụ. Một chút vụng về khiến đồ rơi xuống, bàn tay bé lấm bẩn. Đứa trẻ lí nhí xin lỗi. Không một lời trách mắng, người mẹ chỉ nhẹ nhàng đưa cho con một tờ khăn, khẽ nói: “Không sao đâu con, lần sau cẩn thận hơn nhé.”

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ để dạy con bài học đầu đời về sự bao dung - rằng sai lầm có thể được sửa chữa bằng dịu dàng, chứ không phải bằng quở trách.

Ở một góc nhà khác, người ông đang dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Tro bụi vương trên gương mặt, mồ hôi lấm tấm. Người bà đứng cạnh, nhẹ tay đưa ông một tờ khăn giấy, dặn: “Ông lau nhẹ thôi, tro bay vào mặt rồi.” Hai ông bà nhìn nhau cười - một nụ cười rất khẽ, rất quen.

Không cần những yêu thương lớn tiếng, sự chăm sóc ấy đã trở thành thói quen của cả một đời gắn bó. Dịu dàng, vì thế, không còn là điều cần nói ra, mà là điều tự nhiên vẫn luôn ở đó.

Ở một nơi khác, cách xa mái nhà quen thuộc, một chàng trai đang làm việc khuya. Giữa đêm yên tĩnh, anh dừng lại khi đọc tin nhắn từ mẹ: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya kẻo bị cảm. Bố mẹ nhớ con nhiều.”

Không ồn ào, không bi lụy, chỉ là một khoảnh khắc rất thật khi anh lặng người, rút tờ khăn giấy lau đi giọt xúc động. Một khoảnh khắc dịu dàng vượt qua cả khoảng cách địa lý - để yêu thương vẫn kịp chạm đến, dù chưa thể đoàn tụ.

Và rồi Tết cũng đến. Cả gia đình quây quần, mỗi người trên tay là những món quà nhỏ mang về cho nhau, trong đó có cả loại khăn giấy quen thuộc. Không cần món quà lớn, chỉ cần sự chu đáo và nghĩ đến nhau là đủ để không khí Tết trở nên trọn vẹn.

Xuyên suốt những khoảnh khắc ấy, những tờ khăn giấy VinaTissue xuất hiện một cách rất tự nhiên. Không phô trương, không chiếm lấy câu chuyện, mà lặng lẽ đồng hành trong từng hành động chăm sóc nhỏ bé: lau đôi tay lấm bẩn, thấm mồ hôi, xoa dịu giọt nước mắt, hay đơn giản là hiện diện trong những món quà mang về nhà.

“Chạm Tết dịu dàng, vẹn tròn yêu thương”, như đúng tinh thần mà phim muốn gửi gắm, khăn giấy không chỉ là vật dụng quen thuộc, mà còn thể hiện sự chăm sóc tinh tế - luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, để nâng niu cảm xúc gia đình trong những ngày Tết.

Sau tất cả, Tết không chỉ được tạo nên từ những cuộc sum họp rộn ràng, mà còn từ cách mỗi người chọn đối xử với nhau. Tết không chỉ là trở về, mà là nói với nhau bằng cùng một ngôn ngữ - ngôn ngữ của sự quan tâm, thấu hiểu và dịu dàng.

Và khi từng hành động nhỏ ấy được nối lại với nhau, chúng tạo thành một mùa Tết trọn vẹn - nơi yêu thương được chăm sóc từ những điều giản dị nhất.

Kế thừa tiêu chuẩn từ dòng khăn giấy cao cấp Premier từ Malaysia, VinaTissue được 'may đo' riêng để nâng niu từng thói quen nhỏ nhất của gia đình Việt. Với kết cấu 2 lớp giấy dai và mềm vượt trội, mỗi tờ không chỉ êm ái khi chạm vào làn da, mà còn đủ bền bỉ để đồng hành cùng mọi cung bậc cảm xúc: từ việc lau đi giọt mồ hôi tất bật đêm giao thừa, đến việc thấm khô những giọt nước mắt hạnh phúc ngày đoàn viên.

Không phô trương, VinaTissue chinh phục cả những thành viên kỹ tính nhất bằng chính sự tinh tế trong từng cái “chạm” - nhẹ nhàng, bền bỉ và vẹn tròn yêu thương.

Sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất giấy và sản phẩm chăm sóc cá nhân từ Malaysia, với cam kết mang lại sự tiện nghi và chất lượng chuẩn quốc tế cho gia đình Việt.

