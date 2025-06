Trong Dịu dàng màu nắng tập 18 lên sóng tối nay, 26/6, chồng bà Hà (Đỗ Kỷ) trách vợ không nói gì với mình về việc thu hồi bánh. Giám đốc Hà (NSND Lan Hương) lấy lý do chồng chủ tịch bận nên cùng Phong (Bê Trần) tự giải quyết được mà không cần phiền tới ông. Tuy nhiên, vì Phong đã gọi điện báo cáo nên chồng bà Hà buộc phải can thiệp để giải quyết khủng hoảng. Bà Hà sợ bị lộ chân tướng nên hết mực can ngăn chồng không nên xuất hiện ở cuộc họp công ty.

Song cuộc họp của ban giám đốc vẫn diễn ra. Phong âm thầm gửi cho Tuyết (Thanh Hoa) đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cuộc nói chuyện của cô với Bắc (Duy Hưng) tại nhà riêng kèm hành động đưa phong bì hôm trước. Tuyết thêm phần lo lắng khi Phong mời cả Bắc đến cuộc họp để ba mặt một lời. Phong khẳng định Bắc có nhận 20 triệu đồng từ Tuyết nhưng nội dung cuộc trao đổi không giống như tin đồn.

Ở diễn biến khác, Xuân Bắc cuối cùng đã được minh oan và Nam (Cù Thị Trà) vui mừng khi được Xuân (Ngọc Huyền) báo tin tốt từ cuộc họp. Nam cho rằng chính Tuyết là kẻ đã cố tình xử lý mọi việc không khéo dẫn đến việc Xuân Bắc bị hiểu lầm. Cô bức xúc nói Tuyết và cả những người đã vu oan cho Xuân Bắc phải lên tiếng xin lỗi.

Tuyết sẽ cúi đầu nhận lỗi? Bà Hà có bị lộ mặt? Diễn biến chi tiết Dịu dàng màu nắng tập 18 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.