Nhạc sĩ Trần Trọng Tú, diva Hà Trần và pianist Hồ Khánh Vân vừa công bố đêm nhạc IKI Symphony - Sound of Wellness kết hợp giữa các tác phẩm của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến và Nguyễn Cường và âm nhạc cổ điển của J.S. Bach, Haydn, Chopin, Beethoven và Liszt.

Tác phẩm chủ đề IKI Symphony do Trần Trọng Tú sáng tác thuộc thể loại giao hưởng, dài hơn 5 phút, chia thành 5 chương cảm xúc gồm: Bình minh khởi sinh, Ngày mới nắng lên, Hoàng hôn bên sông, Đêm về tĩnh tại và Khởi nguyên trường cửu, khắc họa hành trình sống của con người từ khởi đầu đến trạng thái an yên, bền vững.

Tại sự kiện, BTC cho biết đêm hòa nhạc kết hợp nhạc cổ điển phương Tây và nhạc trữ tình Việt Nam với giai điệu êm dịu, không gian thư thái giúp người nghe thả lỏng, giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng.

Pianist Hồ Khánh Vân nói: "Âm nhạc cổ điển sở hữu cấu trúc toán học và sự cân bằng âm thanh hoàn hảo. Vì vậy, người nghe sẽ được xoa dịu hệ thần kinh, giải tỏa căng thẳng và đưa tâm trí về trạng thái cân bằng nội tại. Trong lý thuyết của giải trí giáo dục (edutainment), việc tiếp xúc với âm nhạc cổ điển được xem là phương cách tự nhiên để con người nuôi dưỡng cảm xúc và trí tuệ".

Diva Hà Trần tại sự kiện.

Còn với diva Hà Trần, âm thanh là hơi thở cuộc sống. Tất cả tần số của tự nhiên như tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng lá... đều có thể vỗ về và kích thích cảm xúc chị.

"Khi não bộ tiếp nhận những âm thanh thuần khiết, các màng lọc sáng tạo sẽ mở ra, giúp tôi chuyển hóa năng lượng sống thành ngôn ngữ âm nhạc", chị cho hay.

Hà Trần chọn biểu diễn cùng ban nhạc Đức Minh theo cách mộc mạc nhất có thể, chỉ với guitar và sáo, không dùng nhạc cụ điện tử. Chị cho rằng cuộc sống hiện đại có quá nhiều tiếng ồn, rất cần âm thanh "sạch" để con người tìm lại sự cân bằng.

Đời thường, diva cũng chọn sống ở nơi ít tiếng ồn, tránh xa những sự náo nhiệt của đô thị và hòa mình vào âm thanh tự nhiên để nội tâm đạt được sự tĩnh tại, dịu êm.

Hồ Khánh Vân cũng bật mí sẽ mang đến các tác phẩm cổ điển có giai điệu mượt mà, sâu lắng và năng lượng lành mạnh như: Contrapunctus No.1 (J.S Bach), Sonata No.60 - Adagio (Haydn), Sonata Op.35 - Funeral March (Lento) (F. Chopin), Rhapsodie Espagnole (F. Liszt)...

Tại sự kiện, BTC còn công bố phim ngắn Dưới tán cây an trú do đạo diễn người Australia Keir McFarlane thực hiện, diễn viên điện ảnh Đỗ Thị Hải Yến và nghệ sĩ múa Nguyễn Ngọc Anh tham gia diễn xuất.

Bài hát chủ đề của phim là Lời nhắn do ban nhạc Quyếch cùng ê-kíp thực hiện, từng đoạt giải Sol Bạc tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2024.