Điểm nhấn của album lần này là sự xuất hiện đặc biệt của diva Hà Trần, lần đầu tiên kết hợp cùng SpaceSpeakers trong một dự án âm nhạc. Album được sáng tác trong vòng 48 giờ tại "trại sáng tác" ngoài thiên nhiên ở Đà Lạt, mang đến 11 ca khúc đa dạng về thể loại từ Rap, Pop đến R&B.

Với chủ đề Tình tứ - Do4love, các nghệ sĩ được chia thành 5 trại, mỗi trại nhận một câu hỏi đặc biệt xoay quanh chủ đề tình yêu: What, When, Where, Why, Who you do for love. Điều này tạo nên những góc nhìn đa chiều về tình yêu được thể hiện qua âm nhạc, từ tình yêu quê hương đến tình cảm đôi lứa và bạn bè.

Đông đảo nghệ sĩ góp mặt trong album mới của SpaceSpeakers.

Bên cạnh diva Hà Trần, album còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai như Bùi Công Nam, Hà Lê, Kay Trần, Quốc Thiên, Hoàng Hiệp. Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ này cùng trải nghiệm 48 giờ sáng tác âm nhạc với các nghệ sĩ Pop/Hiphop/Rap nhiều thế hệ khác.

Space Jam Volume 02 không chỉ là một album âm nhạc thông thường mà còn là minh chứng cho sự phát triển của SpaceSpeakers Label trong vai trò kết nối cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam. Sau 4 mùa tổ chức, Space Jam đã trở thành một format độc đáo, tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng vượt qua giới hạn của thể loại Hiphop.

MV "Ai mà biết được" - SOOBIN, tlinh: