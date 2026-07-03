Rũ bỏ hình ảnh quyến rũ thường thấy trên sân khấu EDM, "búp bê sàn diễn" khiến fan ngỡ ngàng khi lột xác thành một nữ hiệp thực thụ với trang phục cổ trang vừa mang nét hiện đại lại vừa gợi nhớ đến các bộ phim kiếm hiệp kinh điển đã từng làm mưa làm gió cư dân mạng Việt trong thời kỳ hoàng kim.

DJ Mie - đại sứ thương hiệu của dự án Tân Võ Lâm

Theo đại diện nhà phát hành Gigantic, việc "chọn mặt gửi vàng" nơi DJ Mie hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào dự án. Sự kết hợp giữa một gương mặt GenZ có sức ảnh hưởng lớn và một tựa game mang màu sắc hoài niệm được kỳ vọng sẽ là cầu nối hoàn hảo, đưa dòng game nhập vai kinh điển tiếp cận và chinh phục lớp người chơi trẻ tuổi.

Nữ DJ góp mặt tại Họp báo ra mắt Tân Võ Lâm, ngày 28/6

Trong bối cảnh thị trường game ngày càng đa dạng với nhiều xu hướng giải trí ngắn hạn, Tân Võ Lâm chọn lối đi riêng khi tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm cày cuốc, đề cao hành trình phát triển nhân vật và những trận bang chiến nảy lửa. Đây cũng là những yếu tố từng tạo nên sức hút của dòng game kiếm hiệp đối với nhiều thế hệ game thủ Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Tân Võ Lâm là khả năng vận hành đa nền tảng. Người chơi chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để trải nghiệm xuyên suốt trên cả PC và Mobile với dữ liệu được đồng bộ hoàn toàn. Theo đó, tính năng đồng bộ đa nền tảng này giúp game thủ linh hoạt duy trì quá trình luyện cấp, phát triển nhân vật và tham gia các hoạt động trong game ở mọi thời điểm.

Tính năng đồng bộ đa nền tảng của Tân Võ Lâm

Bước vào thế giới của Tân Võ Lâm, người chơi sẽ được tự do lựa chọn nhập môn một trong Thập Đại Môn Phái cấu thành từ 5 hệ ngũ hành tương sinh tương khắc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi môn phái, từ Võ Đang, Côn Lôn, Cái Bang cho đến Nga My, Thiếu Lâm, Đường Môn... đều sở hữu bộ kỹ năng, phong cách chiến đấu và vai trò chiến trường riêng biệt.

Hệ thống ngũ hành đặc trưng kết hợp cùng cơ chế combo đòi hỏi tính phối hợp tổ đội cao, giúp mọi trận PK solo hay quần chiến đều trở thành những màn đấu trí chiến thuật đầy cảm xúc.

Những ký ức võ lâm quen thuộc nay trở lại với diện mạo mới

Bên cạnh hệ thống môn phái đặc trưng, Tân Võ Lâm còn tái hiện nhiều hoạt động quen thuộc gắn liền với dòng game kiếm hiệp như Chiến trường Tống Kim, Công Thành Chiến, Phong Lăng Độ hay săn Boss Hoàng Kim.

Các hoạt động này đề cao kỹ năng cá nhân, khả năng phối hợp tổ đội và chiến thuật bang hội, tạo nên những cuộc đối đầu giàu cảm xúc và mang đậm tinh thần võ lâm. Song song với đó là hệ thống phụ bản đa dạng như Bí Cảnh Bán Nguyệt, Sa Mạc Tử Vong hay Khiêu Chiến Môn Phái, mang đến thêm nhiều thử thách để người chơi khám phá và chinh phục.

Với định hướng kết hợp những giá trị quen thuộc của dòng game kiếm hiệp cùng các công nghệ vận hành hiện đại, Tân Võ Lâm được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn đáng chú ý cho cộng đồng yêu thích thể loại MMORPG trong năm 2026. Tựa game đã chính thức mở cửa trên cả PC và Mobile, sẵn sàng chào đón người chơi bước vào hành trình khám phá thế giới võ lâm thế hệ mới.