Ông Gong Chen, Quản lý Giải pháp Phát triển, Roblox Corporation chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: PV

Ngày 26/5, Hội thảo “Roblox: An Immersive Platform for Innovation” đã thu hút hơn 100 nhà phát triển, đại diện studio, thương hiệu và sinh viên công nghệ tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên một sự kiện chuyên sâu về Roblox được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng cộng đồng nhà phát triển nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) tại thị trường này.

UGC đang định hình lại ngành công nghiệp game khi biến người chơi thành nhà sáng tạo và mở ra kênh kết nối mới cho các thương hiệu tiếp cận thế hệ trẻ.

Theo Statista, quy mô thị trường UGC game toàn cầu đạt 14,2 tỷ USD năm 2024, với khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng tới 30%. Tại Việt Nam, khảo sát của Newzoo cho thấy 65% game thủ dưới 25 tuổi từng thử hoặc có hứng thú với việc tạo nội dung game.

Roblox hiện là nền tảng UGC hàng đầu thế giới với hơn 97,5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha.

Riêng tại Việt Nam, theo đại diện VNGGames – đơn vị phát hành độc quyền Roblox tại Việt Nam – đã có hơn 600 nhà phát triển nội địa tạo ra doanh thu đáng kể từ nền tảng này.

Chỉ trong vòng 9 tháng đầu tiên phát hành chính thức tại Việt Nam, Roblox - VNG đã thu hút hơn 10 triệu người dùng, ghi nhận 1,2 tỷ giờ chơi và tăng trưởng người chơi hàng tháng 16%.

Ngoài nhà phát triển độc lập, hội thảo còn thu hút nhiều sinh viên công nghệ. Nguyễn Minh Quân, sinh viên Đại học CNTT TPHCM, nói: “Tôi bất ngờ khi biết mình có thể tạo game chỉ với một ý tưởng. Buổi workshop truyền cảm hứng rất lớn để tôi bắt đầu hành trình sáng tạo".

Chia sẻ tại sự kiện, nhà sáng lập Nam Anh cho biết: “Từ một ý tưởng đơn giản, chúng tôi đã xây dựng sản phẩm có cộng đồng toàn cầu, nhờ hỗ trợ về công cụ và định hướng từ VNGGames và Roblox.”

“Roblox là nơi để các tài năng trẻ Việt biến ý tưởng thành sản phẩm toàn cầu. Chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ cộng đồng phát triển nội dung và kết nối với các thương hiệu”, ông Dương Chí Tâm, phụ trách Roblox tại VNGGames nói.

Ông Tâm còn cho hay, sắp tới Roblox sẽ ra mắt các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu thời gian thực và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giúp cả nhà phát triển lẫn thương hiệu tối ưu hóa sản phẩm và chiến dịch.

Đại diện Roblox, ông Gong Chen cho biết, nền tảng này cung cấp công cụ phát triển Roblox Studio miễn phí với giao diện trực quan, giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo trải nghiệm 3D dù không có nền tảng lập trình chuyên sâu.