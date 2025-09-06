Tranh cãi sử dụng chất cấm

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip streamer Độ Mixi hút shisha cùng bạn bè.

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15 chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và bóng cười, có hiệu lực từ ngày 1/1.

Cụ thể, Quốc hội thống cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.

Vì vậy, việc Độ Mixi bị phát hiện sử dụng shisha gây tranh cãi lớn.

Tối 4/9, anh livestream phản hồi chính thức về vụ việc. Cách đây không lâu, anh, cầu thủ người Tây Ban Nha Gerard Pique cùng một số người bạn tụ tập uống bia ở Hà Nội. Sau khi ngà ngà say, họ vào một bar, gọi và sử dụng shisha.

Độ Mixi xin lỗi trong buổi livestream gần nhất. Ảnh: Chụp màn hình

"Trong tiềm thức, tôi chỉ ấn tượng thuốc lá điện tử và 'bóng cười' bị cấm, thậm chí từng quay clip vứt những thứ đấy vào sọt rác. Tôi hoàn toàn không ý thức việc hút shisha là vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi rất hồn nhiên hút shisha, lắc lư theo nhạc mà không một ai nhắc nhở gì", Độ Mixi nhớ lại.

Anh xin lỗi những người cảm thấy thất vọng khi đọc tin "Độ Mixi hút shisha" và những người bị mình làm ảnh hưởng.

Độ Mixi hiểu cảm xúc đó vì chính mình đang "rất thất vọng về bản thân vì phạm một lỗi ngu ngốc không chấp nhận được". Streamer nhấn mạnh "không có lý do nào phải hút trộm cái thứ đấy để đánh đổi sự nghiệp".

"Văng tục như cơm bữa" vẫn lên truyền hình

Trước vụ lộ clip hút shisha, stream Độ Mixi từ lâu đã bị phản ứng về việc "chửi thề, văng tục như ăn cơm, uống nước" trên livestream, bất chấp các nền tảng trực tuyến là nơi tập trung đa dạng người xem, bao gồm trẻ em và người chưa thành niên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Độ Mixi vẫn giữ nguyên phong cách này trong những buổi livestream gần nhất.

Thậm chí, khi xin lỗi về việc hút shisha, trong chưa đầy 2 phút trình bày, nam streamer nói tục 14 lần.

Ngày trước, Độ Mixi hoạt động với vai trò streamer chỉ trong mảng trò chơi điện tử với tệp người xem có phần giới hạn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, anh hoạt động như một người nổi tiếng, có những sản phẩm rõ ràng cho thấy hướng đến đối tượng là khán giả đại chúng.

Độ Mixi được biết đến là 1 trong "Tứ hoàng streamer" - biệt danh của người dùng mạng đặt cho 4 nam streamer nổi tiếng nhất. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, anh phát hành loạt MV như Tộc ca, Stream đến bao giờ, Độ Tộc 2; tổ chức giải đấu, liveshow quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng; tham gia các chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Mái ấm gia đình Việt.

Hiện tại, streamer còn đang góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ 2025, được nhóm nghệ sĩ nam bầu làm đội trưởng.

Việc Độ Mixi hoạt động như một người nổi tiếng vẫn muốn duy trì "phong cách, con người thật" như thời còn là streamer mảng trò chơi điện tử là không thể chấp nhận.

Trên mạng xã hội, những bài đăng về Độ Mixi hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn tương tác.

"Tôi xem anh này live có mấy phút mà không chịu nổi, phải tắt đi vì cường độ văng tục phát sợ luôn. Và đáng sợ hơn là người trẻ hâm mộ anh ta xem đó là bình thường", một bình luận có 1.200 lượt thích.

Cần gỡ hình ảnh, chấn chỉnh nghiêm khắc

Động thái xin lỗi kèm văng tục của Độ Mixi không thực sự xoa dịu phản ứng của người dùng mạng.

Độ Mixi trong "Sao nhập ngũ". Ảnh: NSX

Ngày 5/9, phóng viên ghi nhận việc một bộ phận người dùng mạng vào fanpage Sao nhập ngũ chỉ trích Độ Mixi, đề nghị nhà sản xuất cắt hình ảnh của streamer này khỏi chương trình.

Phần lớn ý kiến đồng tình rằng việc Độ Mixi - người sử dụng shisha và chửi thề, văng tục "như ăn cơm, uống nước" - không phù hợp xuất hiện trên truyền hình, tránh trở thành tấm gương xấu cho người trẻ, nhất là với chương trình về quân đội như Sao nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Độ Mixi cần chấn chỉnh nghiêm khắc về lời nói, tác phong khi đang hoạt động như một người nổi tiếng và kiếm tiền bằng hình ảnh.

Không có lý do nào cho việc chấp nhận anh như một ngoại lệ khi các nghệ sĩ trong showbiz đều phải tuân thủ trách nhiệm với cộng đồng.

Khi phóng viên liên hệ, nhà sản xuất Sao nhập ngũ nói đã nắm thông tin về vụ việc nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, fanpage Sao nhập ngũ có động thái ẩn/xóa 1 bài đăng có hình ảnh riêng của Độ Mixi cách đây 2 ngày.

Mi Lê