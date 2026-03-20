Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vốn nổi tiếng là người sống kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư. Vì thế, khi thông tin cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang được xác nhận vào tháng 10/2022 cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ của 2 người được giữ bí mật suốt 2 năm hẹn hò trước đó, bắt đầu qua sự giới thiệu của người quen - cách nên duyên truyền thống nhưng lại hợp nhau.

Ông xã Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng thời là chủ tịch một ngân hàng thương mại hàng đầu. Không chỉ thừa hưởng nền tảng gia đình mạnh, Đỗ Vinh Quang còn tự xây dựng hành trình học vấn bài bản: tốt nghiệp cử nhân tài chính - ngân hàng tại một trường đại học danh tiếng ở London, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị tài chính tại Anh trước khi trở về Việt Nam và nhanh chóng khẳng định năng lực.

Anh hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn gia đình, đồng thời là chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, thành viên hội đồng một trường đại học lớn và điều hành hàng loạt công ty trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình - từ bán lẻ, bất động sản, khách sạn đến hàng không.

Về tài sản cá nhân, theo báo cáo quản trị năm 2025, Đỗ Vinh Quang sở hữu hơn 134,5 triệu cổ phiếu của một ngân hàng lớn, tương đương giá trị hơn 2.100 tỷ đồng - khiến anh thuộc nhóm doanh nhân trẻ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn trước đám cưới, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Anh là người sống tình cảm. Tôi nhìn thấy cách anh đối xử với mẹ và người thân ân cần, chu đáo. Với bạn bè và những người xung quanh, anh chân thành, nhiệt tình. Những điều đó đủ cho tôi cảm giác an toàn và bình yên".

Sau đám cưới, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh thay đổi đáng kể khi rời vị trí biên tập viên thể thao tại VTV để đảm nhận vai trò tại một công ty trong hệ sinh thái của nhà chồng, đồng thời duy trì các hoạt động làm đại sứ cộng đồng và dẫn chương trình. Hai vợ chồng đã có con gái đầu lòng tên Titi gần 3 tuổi.

Sự chú ý của dư luận tăng vọt hồi đầu năm 2026 khi Đỗ Vinh Quang xuất hiện trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 30 gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh. Ngày 20/3, ở tuổi 31, Đỗ Vinh Quang được công bố có tên trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Nếu Đỗ Mỹ Linh kín tiếng trong chuyện tình thì Đỗ Thị Hà cũng là trường hợp tương tự. Hoa hậu Việt Nam 2020 gần như không để lộ bất kỳ chi tiết nào về người yêu cho đến tận khi gần cưới. Tháng 2/2024, người hâm mộ tình cờ ghi lại được hình ảnh cô cùng bạn trai du lịch tại Nhật Bản và đó là manh mối đầu tiên. Sau đó là Thượng Hải, rồi những chuyến đi châu Âu được cho là để chụp ảnh cưới.

Tháng 10/2025, lễ ăn hỏi diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa, tiếp đó là hôn lễ tại Quảng Trị - quê chú rể và tiệc cưới Hà Nội tại khách sạn 5 sao vào tháng 11/2025. Chú rể là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, hơn vợ 7 tuổi, là con trai của doanh nhân Nguyễn Viết Hải - người sáng lập một tập đoàn xây dựng hạ tầng giao thông lớn có tiếng tại miền Trung.

Về học vấn, Nguyễn Viết Vương tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và được nhận xét là người trẻ có năng lực quản trị hiện đại, từng du học trước khi tiếp quản vị trí điều hành từ cha.

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ rằng trước đây có nhiều tiêu chí với người yêu nhưng đến lúc thực sự tìm được người, cô trân trọng người đàn ông có tài năng, ý chí và sự đồng điệu tâm hồn.

Sau đám cưới, hoa hậu rời vị trí lãnh đạo một thẩm mỹ viện để đồng hành cùng các hoạt động của nhà chồng, trong đó có nhiều chương trình thiện nguyện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa và Nha Trang. Cuối năm 2025, cả hai còn cùng tham dự lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng.

Ngày 18/3/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố kết quả: Nguyễn Viết Vương trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ tín nhiệm 91,47%. Anh trở thành đại biểu trẻ nhất trong toàn bộ danh sách 62 người trúng cử.

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND, Nhã Phương khoe cơ bụng sau sinh Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị; Nhã Phương gây kinh ngạc khi khoe cơ bụng săn chắc chỉ hơn 1 tháng sau khi sinh con thứ 3.