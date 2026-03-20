Số đại biểu được bầu của HĐND thành phố Hà Nội là 125 đại biểu. Tổng người trúng cử là 125 đại biểu.

Các lãnh đạo TP trúng cử có: Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quý Tiên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, người vừa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Đại diện lực lượng vũ trang trúng cử HĐND khóa mới có: Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Trung tá Lê Hữu Hiệp, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn PB452 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội); Trung tá Lê Văn Học, Đội trưởng Đội bảo vệ chính trị nội bộ phòng Tổ chức cán bộ (Công an TP Hà Nội).

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, lần đầu trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Đại biểu trẻ nhất của HĐND TP khóa mới là ông Nguyễn Hà Duy sinh năm 1996. Ông Duy là Phó trưởng phòng Quan hệ Quốc tế, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031: