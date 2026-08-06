Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà chọn lối sống chậm rãi, giản dị, khá kín tiếng đời tư. Cô thường đăng tải hình ảnh hoạt động hằng ngày của mình như cắm hoa, nấu ăn hay đi chợ.

Đỗ Thị Hà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son với chồng doanh nhân sau 1 năm kết hôn.

Người đẹp cùng ông xã đi du lịch, dạo phố, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ một số khoảnh khắc thân mật lãng mạn bên nhau trên trang cá nhân. Mỗi bài viết của cặp đôi thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Cặp đôi thời gian qua sống ở nhà riêng tại Hà Nội, thỉnh thoảng về quê thăm gia đình 2 bên. Cả 2 thường đồng hành trong các chuyến công tác, dự án thiện nguyện.

Trên mạng xã hội, Đỗ Thị Hà và ông xã trong các chuyến du lịch hay dạo phố thường dành cho nhau những cử chỉ tình cảm như nắm tay, khoác vai, hôn má, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài công việc, đôi vợ chồng cùng chia sẻ nhiều sở thích chung như chơi pickleball, khám phá ẩm thực và trải nghiệm những điểm đến mới. Trong chuyến du lịch Nhật Bản hồi tháng 6, người đẹp liên tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên ông xã.

Đỗ Thị Hà rạng rỡ, quyến rũ ở tuổi 26.

Đỗ Thị Hà giữ được nét trẻ trung cùng phong cách thời trang thanh lịch ở tuổi 26. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn chọn những bộ trang phục toát lên vẻ sang trọng, nữ tính, quyến rũ. Cô cũng chú trọng chăm sóc nhan sắc, chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật gương mặt lẫn thần thái.

Dù là hoa hậu, có cuộc sống đủ đầy, Đỗ Thị Hà vẫn giữ tinh thần ham học hỏi, có trách nhiệm với bản thân. Trước khi kết hôn, cô từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có dự định học cao học.

Hiện cô chọn gác lại công việc để ưu tiên chăm sóc gia đình, đồng thời đồng hành cùng ông xã trong mọi việc. Ở mảng giải trí, cô vẫn góp mặt ở một số sự kiện, những dịp hội ngộ các đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết.

Người đẹp viên mãn sau 1 năm kết hôn.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2020, sau đó lọt top 13 chung cuộc Miss World 2021. Cô còn là giám khảo Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đỗ Thị Hà cắm hoa đón tuổi 26

Ảnh, clip: Tư liệu