Trong làng sắc đẹp Việt Nam, Mai Phương Thúy, Đỗ Thị Hà và Phan Phương Oanh nổi bật không chỉ nhờ nhan sắc rạng rỡ mà còn bởi hành trình học vấn xuất sắc cùng những thành tích đáng kể.

Đặc biệt, họ có những điểm chung thú vị về môi trường học đường: Mai Phương Thúy và Phan Phương Oanh từng học trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Trong khi đó, Đỗ Thị Hà, Phan Phương Oanh cùng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mai Phương Thúy và Đỗ Thị Hà còn là 2 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới với thành tích ấn tượng: Top 17 năm 2006 và Top 13 năm 2021.

Mai Phương Thúy: Học bổng toàn phần và top 17 Hoa hậu Thế giới

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, là Hoa hậu Việt Nam 2006. Với chiều cao 1,79m và vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại, cô gây ấn tượng mạnh ngay từ thời cấp ba khi học tại THPT Phan Đình Phùng (niên khóa 2002–2006) và sớm tham gia hoạt động người mẫu từ lớp 11.

Năm 2006, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương với 24,5 điểm nhưng chọn theo học Đại học RMIT Việt Nam nhờ nhận được học bổng toàn phần.

Tại Hoa hậu Thế giới 2006, cô lọt Top 17 chung cuộc và được bình chọn là thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau đăng quang, Mai Phương Thúy tiếp tục khẳng định bản thân qua vai trò người mẫu và doanh nhân thành công. Hiện tại, Mai Phương Thúy tập trung kinh doanh, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí như trước.

Đỗ Thị Hà: Từ đội tuyển học sinh giỏi đến Top 13 Miss World

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời cấp 3, cô học lớp chọn A1 tại THPT Hậu Lộc 3 và từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Sau đó, Đỗ Thị Hà theo học chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp cử nhân vào tháng 8/2023.

Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và xuất sắc lọt Top 13 - một trong những thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World trong những năm gần đây. Cô không chỉ nổi bật nhờ nhan sắc mà còn qua các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh trí thức và sự nghiệp đa dạng với vai trò người mẫu, MC và kinh doanh.

Mới đây, Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương hơn 7 tuổi và tạm dừng mọi hoạt động cá nhân để tập trung phụ giúp công việc của gia đình chồng.

Phan Phương Oanh: GPA 3.63, IELTS 7.5

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội, là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Với chiều cao 1,73m và vẻ đẹp hiện đại, năng động, cô là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng - cùng mái trường với Mai Phương Thúy. Tại đây, Oanh từng là Chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club và cùng đội giành Quán quân High School Best Dance Crew 2020.

Cô theo học chương trình chất lượng cao ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp với GPA 3.63/4.0, 2 lần nhận học bổng khuyến khích học tập, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và HSK 3. Trước đó, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và đoạt giải Người đẹp Biển.

