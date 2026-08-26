Trước khi bước vào showbiz, Doãn Hải My đã có nền tảng học tập nổi bật. Cô là Cử nhân chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội, bảo vệ khóa luận đạt điểm 10 tuyệt đối. Cô cũng sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 cùng với năng khiếu nghệ thuật nổi trội. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, cô được nhận xét là đối thủ đáng gờm của hoa hậu Đỗ Thị Hà, sau đó lọt Top 10 chung cuộc và giành giải Người đẹp Tài năng.

Nhan sắc hơn người của Doãn Hải My.

Một điểm thú vị ở Hải My là cô không sở hữu chiều cao nổi bật theo tiêu chuẩn thường thấy tại các cuộc thi hoa hậu. Cô cao 1,67m nhưng lại gây ấn tượng bởi vóc dáng cân đối, nhan sắc ngọt ngào và phong thái tự tin. Dù với kết quả chung cuộc, Hải My dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó vẫn nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang.

Doãn Hải My mặc áo đấu của Đoàn Văn Hậu ra sân cổ vũ chồng.

Gia thế của Doãn Hải My cũng được khán giả chú ý. Với danh xưng "tiểu thư Hà Thành", cô nàng thường diện những chiếc túi hiệu giá trị lên tới hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng. Được biết, cả bố và mẹ cô nàng đều kinh doanh và sở hữu công ty riêng.

Doãn Hải My cùng con ra sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu.

Tên tuổi Doãn Hải My càng được công chúng biết đến rộng rãi khi chuyện tình với Đoàn Văn Hậu dần được hé lộ. Hai người bắt đầu tìm hiểu từ khoảng năm 2020 và từng có thời gian giữ kín chuyện tình cảm. Theo chia sẻ được báo chí đăng tải, Văn Hậu từng chủ động gửi lời mời kết bạn để làm quen Hải My. Đến giữa năm 2022, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ.

Hạnh phúc của gia đình người đẹp - cầu thủ.

Tháng 11/2023, Hải My và Văn Hậu tổ chức đám cưới sau khoảng 3 năm hẹn hò. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi tiếp tục nhận sự quan tâm khi họ đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2024, đặt tên thân mật là Lúa. Nàng WAG Doãn Hải My còn thường xuyên xuất hiện cùng con trai trên sân vận động để cổ vũ, tiếp lửa cho chồng trên sân.

Cô cũng thường xuyên mặc áo đấu của chồng để cổ cũ Đoàn Văn Hậu trong những trận đấu quan trọng. Khán giả chờ đợi người đẹp sẽ tiếp tục đến sân Mỹ Đình tối nay để cổ vũ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ảnh, video: FBNV