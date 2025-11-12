Đại tá Nguyễn Văn Giá - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338, Quân khu 1 - phát biểu tại lễ bàn giao con giống

Thời gian qua, triển khai dự án “Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc khu Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Quân khu 1”, Đoàn KT-QP 338 đã tiến hành khảo sát, xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, bò giống sinh sản hỗ trợ các hộ dân thuộc 10 xã trong khu KT-QP Mẫu Sơn, gồm: Xã Na Dương, Khuất Xá, Kiên Mộc, Ba Sơn, Công Sơn, Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt và Thụy Hùng của tỉnh Lạng Sơn.

​Theo đó, tại 3 xã Ba Sơn, Mẫu Sơn và Công Sơn, Đoàn KT-QP 338 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức bàn giao 80 con trâu, 60 bò giống sinh sản tặng đồng bào các DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ngay sau buổi lễ, các hộ dân đã tiếp nhận con giống và đưa về chăm sóc tại gia đình trong không khí phấn khởi, tin tưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Giá - Đoàn trưởng Đoàn 338 - cho biết: Thực hiện Dự án Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc khu KT-QP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1, Đoàn 338 đã phối hợp với UBND các xã tổ chức lựa chọn được 310 hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo để tham gia dự án.

“Mỗi hộ tham gia dự án được đơn vị cấp cho 2 con bò giống, hoặc 2 con trâu giống, để chăn nuôi phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập giúp giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, Đại tá Nguyễn Văn Giá nhấn mạnh.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Giá, con giống đã được tiêm chủng vắc xin bảo đảm khỏe mạnh đúng quy định; các hộ dân tham gia dự án phải duy trì con giống ít nhất 5 năm. Trong quá trình chăn nuôi các hộ không tự ý trao đổi, mua bán hoặc giết thịt con giống; nếu con giống bị ốm hoặc chết phải tổ chức lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cho Ban Quản lý dự án Đoàn 338 biết để xử lý.

Đoàn trưởng, Đoàn KT-QP 338 mong muốn, các gia đình chăm sóc bò giống sinh trưởng, phát triển tốt; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

Trước đó, ngày 10/11, Đoàn cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức bàn giao 120 con trâu, 132 bò giống sinh sản tặng cho 126 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, có tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, chấp hành tốt quy định địa phương và có đủ điều kiện chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi của 3 xã: Na Dương, Khuất Xá và Kiên Mộc thuộc khu KT-QP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Từ nay đến 19/11, Đoàn KT-QP 338 sẽ bàn giao và tiếp tục hỗ trợ nhân dân 7 xã còn lại, với số lượng hơn 200 con trâu, 200 bò giống sinh sản. Ngoài hỗ trợ con giống, Đoàncòn giúp người dân nâng cấp, sửa chữa và xây chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ; quy trình chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh…