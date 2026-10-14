Đoàn Thế Vinh - nam chính của "Lật mặt" 8 doanh thu 225 tỷ đồng đã tốt nghiệp đại học sau 6 năm dang dở. Với nam diễn viên, niềm vui lớn nhất là có thể tự lo cho bản thân, phụng dưỡng cha mẹ bằng chính sức lao động của mình.

Chia sẻ với VietNamNet, Đoàn Thế Vinh cho biết Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi diễn xuất.

Việc đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh có quy mô lớn giúp anh được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mở ra nhiều cơ hội casting và lời mời tham gia phim mới. Từ đầu năm đến nay, diễn viên có 2 dự án điện ảnh Nhà mình đi thôi và Anh hùng lần lượt ra mắt.

Từ 1 vũ công, Đoàn Thế Vinh có nhiều dự án điện ảnh.

Mới đây, anh tiếp tục góp mặt phim Lòng tham không đáy (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Sự kỳ vọng từ đồng nghiệp, những người đi trước, gia đình và bạn bè trở thành sức ép đối với Đoàn Thế Vinh mỗi khi bước vào dự án mới.

“Đôi khi tôi dễ bị căng thẳng, suy nghĩ nhiều về những gì mình sẽ thể hiện trên màn ảnh. Tôi hiểu đó là áp lực đi kèm với cơ hội lớn may mắn có được. Tôi muốn qua mỗi tác phẩm, bản thân có thể tiến bộ hơn và vượt qua chính mình ở những vai diễn trước”, Đoàn Thế Vinh bộc bạch.

Đoàn Thế Vinh được các đàn anh, đàn chị nâng đỡ trong nghề.

Với tinh thần cầu thị, anh có cơ hội học hỏi từ nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Thái Hòa, Võ Tấn Phát... Sự chỉ bảo của các tiền bối là hành trang để nam diễn viên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Một trong những niềm vui lớn của nam diễn viên thời gian qua là hoàn thành chương trình đại học sau quãng thời gian 6 năm dang dở.

Nam diễn viên cho biết từng không quá đặt nặng việc lấy bằng đại học vì công việc không đòi hỏi. Dù tôn trọng quyết định của con, cha mẹ anh vẫn không khỏi chạnh lòng. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến anh quyết định quay lại hoàn thành việc học.

Đoàn Thế Vinh nhận bằng đại học sau 6 năm dang dở.

Với Đoàn Thế Vinh, tấm bằng không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một mục tiêu mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, giúp bản thân có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trong công việc cũng như hoàn thành ước nguyện cha mẹ.

Sự thay đổi trong công việc cũng giúp nam diễn viên có nguồn thu nhập ổn định hơn. Anh hiện có thể tự lo cho bản thân, tận hưởng cuộc sống tương đối thoải mái và báo hiếu cha mẹ trong khả năng của mình.

“Tôi chưa làm được điều gì lớn lao như xây nhà hay mua đất cho cha mẹ nhưng với tài chính hiện tại có thể mang đến cho gia đình những niềm vui vừa đủ.

Bản thân tôi cũng khá dễ sống, chủ yếu ăn cơm nhà, tự nấu ăn và có những niềm vui đơn giản. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại”, anh chia sẻ.

Đoàn Thế Vinh góp mặt phim"Lòng tham không đáy".

Trong Lòng tham không đáy, Đoàn Thế Vinh đóng vai Cương - một chàng trai nghèo làm nghề vào rừng tìm cây thuốc. Cám dỗ từ gốc trầm quý giá đẩy những người bạn thân thiết vào cảnh tàn sát lẫn nhau.

Nam diễn viên cho rằng bi kịch của phim không chỉ đến từ chốn rừng thiêng nước độc mà còn bắt nguồn từ sự thay đổi của con người trước sức cám dỗ của tiền bạc. Anh hy vọng bộ phim sẽ khiến khán giả tự vấn về ranh giới giữa lòng tham và sự tử tế, bởi biết kiềm chế ham muốn cũng là cách để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương.

Trailer "Lòng tham không đáy" có Đoàn Thế Vinh đóng chính

Ảnh, clip: ĐPCC