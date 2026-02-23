Sau khi có được vai diễn đầu tiên lại là vai chính trong chuỗi phim đình đám Lật mặt của Lý Hải, cuộc sống của Đoàn Thế Vinh có nhiều thay đổi. Đồng thời, anh cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của mình. Vì vậy, khi nhận vai Bin trong phim Nhà mình đi thôi, Đoàn Thế Vinh cẩn trọng hơn.

Diễn viên Đoàn Thế Vinh trong phim "Nhà mình đi thôi" sẽ ra rạp vào mùng 10 Tết Bính Ngọ.

Vai Bin là một chàng trai Gen Z tự nhiên, không áp lực, lạc quan nhưng ít đặt nặng cảm xúc. Để khai thác vai diễn, Thế Vinh sống hoàn toàn "về một phía", tận hưởng cách sống YOLO (You Only Live Once - khuyến khích con người dám nghĩ dám làm, sống là chính mình thay vì sống theo cảm nhận của người khác). Anh đi chơi nhiều hơn với những đứa em Gen Z để hiểu hơn về lứa tuổi này.

Về áp lực từ kỳ vọng bên ngoài khi trở thành diễn viên một cách đầy bất ngờ trong khi nhiều người phải bỏ rất nhiều thời gian cho việc học diễn xuất, Thế Vinh cho rằng diễn xuất không chỉ là việc phải học tập mà còn là vốn sống và trải nghiệm của từng người.

Đoàn Thế Vinh chỉ tham gia vài lớp học diễn xuất cơ bản, không được học đầy đủ như mọi người nên phải tự bồi dưỡng bản thân bằng những trải nghiệm hàng ngày. Những nỗi đau trong quá khứ, những lần thất bại, anh gom góp và lưu giữ trong mình để việc hóa thân vào nhân vật tốt hơn.

Đoàn Thế Vinh trong phim "Nhà mình đi thôi":

Suýt chết đuối giữa biển và tìm thấy 'ba' Hoàng Sơn

Thế Vinh thích thể thao, chơi nhiều môn ở cấp độ khá nhưng lại sợ nước vì đã từng suýt chết đuối. Trong phim Nhà mình đi thôi, biết có cảnh bơi nên anh đi học bơi gấp.

Mặc dù được ê-kíp set up an toàn, nỗi sợ vẫn lấn át khiến lần đầu quay anh đã uống khá nhiều nước và hoảng loạn. May mắn, nghệ sĩ Hoàng Sơn trấn an tinh thần và bơi bên cạnh để hỗ trợ Đoàn Thế Vinh.

Lần quay thứ hai, Thế Vinh dùng toàn bộ sức mình để bơi. Đến khi đuối, anh thả lỏng và đưa tay mình ra để nhờ nghệ sĩ Hoàng Sơn giúp.

"Lúc đó đối với tôi, ba Sơn thực sự to lớn và ấm áp. Cũng sau lần đó, đi đâu ba con cũng có nhau, ba dạy tôi diễn xuất nhiều, dẫn đi ăn và tâm sự chuyện nghề", Đoàn Thế Vinh xúc động chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn và NSND Hồng Vân bên Đoàn Thế Vinh.

Tự học nhảy, làm ông địa để kiếm sống

Chia sẻ với VietNamNet, Đoàn Thế Vinh nhớ như in những ngày tháng tự học nhảy qua màn hình chiếc điện thoại. Chàng trai quê Bình Định từng bị khinh vì nhảy xấu và quê mùa, phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống - từ ông địa, mascot, đến nhảy khai trương lúc 6h sáng, thậm chí diễn ở những quán bar lúc 1-2h đêm.

Đoàn Thế Vinh cho biết việc bắt đầu sự nghiệp ở mức bình thường như vậy khiến anh trân trọng từng giây phút được lộ mặt trên sân khấu, từng khung hình xuất hiện. Ngày xưa, Đoàn Thế Vinh phải tìm từng tiết mục của ca sĩ và thực sự vui mừng khi thấy mình xuất hiện 1-2 giây trong bài diễn đó. Giờ đây anh may mắn có được những khung hình lớn cho riêng mình.

Chàng trai quê Bình Định từng bị khinh vì nhảy xấu và quê mùa, phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Trở thành thành viên Vũ đoàn Bước nhảy từ năm 19 tuổi, Thế Vinh trải qua một hành trình dài đầy gian nan.

Từ một sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Quản trị du lịch, anh đã quyết định rẽ ngang sang con đường nghệ thuật. Kể từ khi Đoàn Thế Vinh học cấp 3, gia đình đã hoàn toàn tin tưởng những quyết định của anh. Cuộc sống ở quê khiến anh khá tự lập và lỳ nhưng sự nghi ngờ lớn nhất lại xuất phát từ chính bản thân. Cảm giác không làm cho gia đình tự hào và làm thất vọng nhiều người với anh thật sự kinh khủng.

Mỗi khi muốn bỏ cuộc, gia đình lại giúp Thế Vinh phục hồi bằng nồi mắm cua, bằng bữa ăn bánh xèo vỏ, bằng những cuộc gọi. Nó khiến anh nhớ mình là ai, xuất phát từ đâu và phải biết cố gắng hơn người ta chứ không được bỏ cuộc. "Với tôi, gia đình vừa là áp lực và cũng là động lực", anh tâm sự.

Triết lý biết nhiều không bao giờ thừa

Kỷ niệm Tết xúc động và đáng nhớ nhất từ quê Bình Định thời thơ ấu của anh là lần cầm 10 triệu đồng tích góp sau mấy tháng làm vũ công về khoe ba mẹ. Để có được số tiền đó, Đoàn Thế Vinh nhịn ăn nhịn uống và nghĩ nó là cách chứng minh cho ba mẹ mình ổn với con đường nghệ thuật này.

"Nhưng không, ba mẹ lo rất nhiều vì khi đó tôi gầy và sức khỏe yếu do chạy show cuối năm. Đó cũng là một bài học để sau này tôi biết ba mẹ cần gì, mình cần gì và giá trị thực sự không nằm ở tiền", anh tâm sự.

Mùa Tết luôn là mùa Đoàn Thế Vinh thích nhất - được mặc những bộ đồ xuề xòa ở nhà, ngủ nướng, tám chuyện với ba mẹ.

Hiện tại, anh có thể tự lo cho mình nên cứ mỗi năm tùy điều kiện kinh tế sẽ chăm lo cho nhà một cái Tết phù hợp, "không xe xua làm gì vì ba mẹ cũng không thích điều đó".

Về chuyện tình cảm, Thế Vinh tiết lộ đang có mối quan hệ rất đẹp. Họ vừa đồng hành trong cuộc sống hàng ngày và vừa trợ giúp nhau trong công việc diễn xuất.

“Tôi may mắn khi bên cạnh có người hiểu vì sao mình có lúc ngồi khóc rồi lại cười, đăng ký app chạy xe ôm hay dành hàng giờ quan sát mọi người - tất cả đều để tích lũy vốn sống, làm nghề tốt và khai thác nhân vật sâu hơn. Người ấy cũng hiểu đặc thù của công việc diễn cảnh tình cảm với nhiều người của tôi. Quan trọng là niềm tin rằng sau khi thoát vai, mình vẫn là mình", Đoàn Thế Vinh chia sẻ.

Đoàn Thế Vinh chúc Tết độc giả VietNamNet:

