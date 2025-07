XEM CLIP:

Chiều 29/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên đường vào cứu trợ cho các xã miền núi, đoàn xe chở hàng đi qua địa bàn đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Theo ông Lồng, khoảng 14h chiều nay, 3 xe gồm 1 xe bán tải và 2 xe tải lưu thông trên QL16 chở theo hàng hóa lên các xã miền núi Nghệ An để tiếp tế.

Khi đến địa bàn xã Huồi Tụ, giáp ranh với xã Bắc Lý thì xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, QL16 qua địa bàn xã Huồi Tụ bị ách tắc cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: N.D

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Huồi Tụ đã chỉ đạo lực lượng công an xã, nhân viên y tế đến hiện trường để hỗ trợ các xe gặp nạn.

"Do xe phía sau mất lái, đâm trúng xe trước và tiếp tục va chạm vào nhau gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Chúng tôi đã cử cán bộ y tế xuống sơ cứu cho người bị thương. Đến nay, hiện trường đã được giải phóng, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường", ông Dềnh Bá Lồng thông tin.

Được biết, gần 1 tuần qua, các xã miền Tây tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Sau khi nước lũ rút, nhiều đoàn xe tải từ khắp nơi, nối đuôi nhau ngược lên miền núi tỉnh Nghệ An chở theo hàng hóa, lương thực để hỗ trợ bà con gặp thiệt hại do mưa bão gây ra.