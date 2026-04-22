Các ứng dụng quan trọng như hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), e-commerce, hệ thống tài chính và quản lý chuỗi cung ứng được ứng dụng rộng rãi để hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội. Tuy nhiên, chỉ cần một vấn đề như mất điện đột ngột, một lỗi phần cứng nhỏ (disk, RAM, server) hay một sự cố mạng ngắn hạn cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống ERP/HIS/DMS ngừng hoạt động ngay lập tức.

Hệ quả là hoạt động bán hàng, kho vận bị đình trệ do không thể xuất hóa đơn hoặc xử lý đơn hàng. Hệ thống HIS gián đoạn gây xáo trộn quá trình khám chữa bệnh, DMS lỗi là nguyên nhân khiến chuỗi phân phối mất kiểm soát…

Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức vẫn đang vận hành hệ thống theo mô hình đơn lẻ (single-site), một server xử lý toàn bộ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, thiếu cơ chế dự phòng và phục hồi. Điều này khiến toàn bộ hệ thống trở nên mong manh trước các rủi ro.

Trong khi đó để triển khai các giải pháp High Availability (HA) và Failover doanh nghiệp sẽ cần sẵn sàng cho các yêu cầu về đầu tư chi phí cho hạ tầng công nghệ, vận hành hệ thống phức tạp hơn trước, yêu cầu năng lực vận hành cao hơn.

Bên cạnh đó, bài toán nguồn lực là vấn đề thường gặp của các doanh nghiệp thiếu đội ngũ chuyên trách về hạ tầng IT hoặc DevOps. Việc thiết kế, triển khai và vận hành các mô hình như HA hay Failover có thể phức tạp và đòi hỏi mức độ chuyên trách cao hơn.

Kiến trúc HA - DR trên Cloud

Thay vì đầu tư lớn vào hạ tầng vật lý, doanh nghiệp có thể xây dựng kiến trúc đảm bảo tính sẵn sàng cao ngay trên nền tảng cloud.

Khi thiết kế hạ tầng hệ thống cần đảm bảo HA hay tính sẵn sàng cao, đáp ứng các ứng dụng vẫn hoạt động ngay cả khi các thành phần bị lỗi. Thông thường khi triển khai HA sẽ bao gồm phân cụm, dự phòng và chuyển đổi tự động khối lượng công việc sang các hệ thống dự phòng.

Điều này sẽ giúp giảm thời gian ngừng hoạt động cho các ứng dụng quan trọng và duy trì tính liên tục của dịch vụ. Các hệ thống ERP/DRM/HIS vẫn hoạt động ổn định giúp hoạt động bán hàng, khám bệnh, kinh doanh, sản xuất vẫn diễn ra, không ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

HA ở mức hạ tầng với Cloud Server và Load Balancer

Ở lớp hạ tầng, HA được xây dựng thông qua việc triển khai ứng dụng trên nhiều máy chủ ảo hoặc cụm máy chủ ảo như Bizfly Cloud Server, kết hợp với hệ thống cân bằng tải Bizfly Load Balancer.

Thay vì phụ thuộc vào một server duy nhất, ứng dụng được triển khai phân tán trên nhiều máy hoặc nhiều cụm. Load Balancer đóng vai trò là điểm tiếp nhận lưu lượng và phân phối đồng đều đến các server trong cụm và cơ chế health check sẽ liên tục giám sát trạng thái từng server. Khi một máy gặp sự cố hoặc phản hồi chậm, Load Balancer sẽ tự động loại bỏ khỏi hệ thống và chuyển tiếp lưu lượng của server đó sang các máy khác đang hoạt động ổn định. Toàn bộ quá trình diễn ra tự động, không cần sự can thiệp từ con người. Nhờ đó, người dùng gần như không nhận thấy gián đoạn dịch vụ.

Mô hình này giúp loại bỏ “điểm lỗi đơn lẻ” ở cấp độ server, giảm thiểu rủi ro ngừng hoạt động do lỗi phần cứng hoặc sự cố hệ điều hành, đồng thời cho phép mở rộng linh hoạt bằng cách tự động bổ sung thêm máy chủ khi nhu cầu tăng cao (bằng Auto Scaling). Đây được xem là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống trước khi tiến tới các lớp failover và tự phục hồi ở mức cao hơn.

Tầm quan trọng của Disaster Recovery - Khôi phục sau sự cố

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo tính sẵn sàng cao, doanh nghiệp còn cần chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu như một lớp an toàn bổ sung. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc thiết lập cơ chế “snapshot” định kỳ, triển khai sao lưu dữ liệu tách biệt với hệ thống chính, cũng như lưu trữ dữ liệu tại các khu vực độc lập. Nhờ đó, ngay cả trong những tình huống sự cố nghiêm trọng nhất, doanh nghiệp vẫn có thể giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu và nhanh chóng khôi phục hoạt động.

Bizfly Cloud với hệ giải pháp hạ tầng IT đa dạng, đầy đủ, đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp triển khai cloud cho nội bộ để vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí, giảm phức tạp hệ thống và đảm bảo hoạt động ổn định cho toàn bộ doanh nghiệp, chi nhánh. Bên cạnh tư vấn và triển khai các mô hình phức tạp như HA, Failover hay Disaster Recovery, Bizfly Cloud cũng đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của doanh nghiệp như kết nối đường truyền bảo mật VPN giữa cloud và mạng nội bộ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham khảo hệ giải pháp toàn diện, trải nghiệm miễn phí và nhận ưu đãi có thể truy cập tại: https://bizflycloud.vn/

